(Di martedì 18 giugno 2019) Ubisoft annuncia la sua più importante e ambiziosa sponsorizzazione per la Proe i Major di Tom Clancy’sSix, grazie a una collaborazione esclusiva con il marchiodidedicato al gaming in America del Nord, Europa, Asia Pacifico e America Latina, da giugno 2019, per l’inizio dellaX dellaSix Pro, a novembre 2020. Dopo il suo enorme impegno negli esport negli ultimi anni, il marchiodidiventerà lo sponsor ufficiale per PC e monitor dellaSix Proe i Major, a partire dX della Tom Clancy’sSix Proe il Six Major di Raleigh annunciato di recente, che si terrà nel corso dell’estate, andando così a fornire una vasta gamma di hardware da gioco ad alte prestazioni per supportare i giocatori professionisti mentre ...

