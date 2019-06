Poveri tifosi | è tutto finto come Mark Caltagirone

ilnapolista

(Di martedì 18 giugno 2019) L’estate in cui icapirono che il calcio è Wrestling C’è un bellissimo film brasiliano del 2006 “L’anno in cui i miei genitori andarono in vacanza” che mi ritrovo spesso a consigliare ad amici in occasione di dibattiti cinematografici. Senza voler anticipare la trama ai curiosi che volessero riscoprirlo la pellicola tratta di una bugia detta a fin di bene ad un bambino per nascondergli una amara e triste verità ( che ovviamente poi verrà a galla nel corso del film). Volendo parafrasare il titolo del film e rapportandolo a questa estate calcistica direi che è “ l’anno in cui icapirono che il calcio è wrestling”. Le bandiere nel calcio, l’identificarsi con un idolo che non abbandonerà mai campo, il condottiero che si mette alla guida di una tifoseria: Bugia! Una bugia per fini economici Solo che in questo caso la bugia non viene raccontata per un fine nobile ...

