Pathologic 2 - recensione

eurogamer

(Di martedì 18 giugno 2019) Una delle dichiarazioni di Naughty Dog che ha più colpito pubblico e critica dopo l'annuncio di The Last of Us Part II è stata il definire il gioco "meno divertente ma più coinvolgente" rispetto al predecessore, per via dei temi e dei toni presenti. Ebbene i gamer più masochisti possono gioire, perché2 fonda la sua stessa esistenza su un Kickstarter finanziato con oltre trecentomila dollari e sul puro e semplice concetto di "maltrattamento del videogiocatore"."Un gioco fatto non per i publisher, ma per i giocatori":2 si presenta nel 2019 come un more of the same dell'originale, sviluppato dallo studio russo Ice-Pick Lodge nell'ormai lontano 2006. Trattandosi della loro prima esperienza, il titolo offriva un'esperienza senza dubbio particolare e immersiva, ma piagata da un comparto tecnico a dir poco carente, una localizzazione inglese aberrante e ...

Eurogamer_it : Pathologic 2: i Souls-like sono giochi per ragazzi. #recensione -