blogo

(Di martedì 18 giugno 2019) Alpinista, artista a tutto tondo e ormai personaggio televisivo: è, volto di, il talk show del martedì sera di Rai3. L'opinionista è stato raggiunto dai microfoni di FQMagazine per commentare la sua esperienza di fronte alle telecamere, che gli ha consentito di ottenere sì grande popolarità, ma che gli ha riservato anche grandi fallimenti. "Capitato lì per vanità",si è detto così deluso dall'intero sistema televisivo, che ha deciso di non tornare alla corte di Bianca Berlinguer nella prossima stagione della trasmssione. Non vedo l’ora che finisca. Non credo di perseverare in futuro. Credevo che la Rai, o comunque la televisione in generale, fosse l’osteria buona dell’Italia dove si potessero dire le cose con libertà… invece scopro che bisogna essere molto politicamente corretti. Siccome io il collare non lo voglio, credo che l’esperienza si concluda ...

ilfoglio_it : Mauro Corona e Bianca Berlinguer giocano al Bagaglino montanaro e ci ricordano perché Salvini arriva al 55 per cent… - SerieTvserie : Mauro Corona lascia Cartabianca: 'Non mi faccio mettere i piedi in testa da nessuno' - CristinaLilla1 : RT @GPasqui: Ho intervistato Mauro Corona per @FQMagazineit. '#CartaBianca? Non vedo l’ora che finisca. Ho provato a combattere la mia batt… -