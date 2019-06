Ligabue ammette il flop a Bari | “In alcuni stadi l’affluenza di pubblico è inferiore alle

optimaitalia

(Di martedì 18 giugno 2019)spiega la necessità di spostare il palco del concerto dicon conseguenti modifiche nella disposizione dei posti a sedere.di aver venduti un numero di biglietti di gran lungaaspettative - in rete si parla di circa 30.000 posti venduti a fronte dei 50.000 realmente disponibili per il. LEGGI ANCHE: Ildifinisce a Striscia La Notizia, “tra stampa e realtà”Poco più della metà dei ticket, dunque, è ciò che risulta effettivamente venduto per la prima tappa dello Start Tour diche il 14 giugno ha fatto tappa alloo San Nicola di, segnando il via del tour delnei palasport per la presentazione del nuovo disco di inediti, rilasciato a marzo.Ildiha raggiunto che Striscia La Notizia che ha realizzato un servizio per sottolineare i biglietti venduti ma soprattutto quelli ...

