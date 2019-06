Che fare con questo Pd?

Brindisi - parCheggia l'auto e va a fare il bagno : il mezzo prende improvvisamente fuoco : Si sono vissuti attimi di tensione ieri pomeriggio a Campo di Mare, una nota località marittima sita nel Comune di San Pietro Vernotico, nel Brindisino, dove una Lancia Y ha preso improvvisamente fuoco in pieno centro abitato. Secondo quanto riferisce la stampa locale, pare che la proprietaria della vettura avesse da poco parcheggiato il mezzo in via Marco Polo, una delle arterie stradali che conducono sul lungomare e poi in spiaggia. La donna ...

Alessandro Di Battista attacca Luigi Di Maio ma finisce sotto accusa. Nel suo libro critiChe per fare soldi : Nel suo libro Alessandro Di Battista tira una bomba su Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Ma le critiche al vicepremier grillino hanno scatenato una rivolta interna al Movimento 5 stelle. Dibba infatti parla di "squallidi giochi di potere", dice che "un conto è fare un patto di governo, un altro è esse

Massimo Cacciari : "Nicola Zingaretti avrebbe dovuto prendere Lotti come l'esempio di ciò Che non si deve fare" : Massimo Cacciari torna a bacchettare Nicola Zingaretti sul caso Luca Lotti, il deputato autosospeso dal Partito democratico in seguito al suo coinvolgimento nell'inchiesta sugli accordi segreti tra magistrati. "Zingaretti ha vinto le primarie promettendo di voltare pagina. Così avrebbe dovuto dire c

Welfare : Save the planet - al via compravendite immobiliari etiChe : Roma, 17 giu. (Labitalia) - Un’azione concreta per supportare il protocollo 'Safe green home' e l[...]

Sarri dovrà fare i conti con Higuain e un Icardi Che scalpita : E ora che Juve avrà Sarri? dovrà fare i conti con Higuain e un Icardi che scalpita. Fabio Paratici sta girando da settimane come una trottola, su tanti fronti.Ma è presto per trarre delle conclusioni, almeno sino a quando non arriveranno le cessioni indispensabili per il bilancio: soprattutto in attacco.Il crocevia principale riguarda il futuro di Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic, senza trascurare le ansie bianconere per la riscossa di Paulo ...

Call of Duty Modern Warfare più oscuro Che mai - ispirazioni provenienti dal cinema : Era indubbiamenta parecchio atteso il reveal di Call of Duty Modern Warfare, il nuovo capitolo della storica saga curata dai ragazzi si Infinity Ward. Un reveal che nel suo piccolo è riuscito a lasciare di stucco i videogiocatori che da anni seguono con interesse le vicissitudini del brand, vista l'assenza di un numero ad accompagnare il nome del gioco. Una mancanza che tale non è, vista la volontà degli addetti ai lavori di “resettare” una ...

MotoGp – Petrucci - i podi ed il rinnovo con Ducati : “gli faremo notare Che…” : Il podio di Barcellona ed il tanto chiacchierato rinnovo: Petrucci sincero, ma con ironia nel post gara al Montmelò Ancora uno splendido podio per Danilo Petrucci: dopo la fantastica vittoria al Mugello, il ternano della Ducati ha conquistato oggi un terzo posto al Gp di Catalunya 2019. Il Ducatista sta portando a casa ottimi risultati: “tutti sottolineano il fatto che è la mia miglior stagione, ma è anche la miglior moto della mia ...

Europei Under 21 calcio 2019 - Gigi Di Biagio : “Vogliamo sfatare il tabù Spagna - attacCheremo per fare gol. Meret titolare” : Vigilia rovente per l’Italia, domani sera (ore 21.00) gli azzurri scenderanno in campo a Bologna per affrontare la Spagna nel match che apre gli Europei Under 21 di calcio. La nostra Nazionale cercherà di incominciare col piede giusto, allo Stadio Dall’Ara andrà in scena un vero e proprio scontro diretto che sarà già determinante nella corsa verso il primo posto nel girone che garantisce la qualificazione alle semifinali. Il CT Gigi ...

Roma - Pastore punta al riscatto : “Non vedo perché andar via - voglio fare un’annata importante” : Javier Pastore racconta la sua passata stagione, non esaltante, in un’intervista al ‘Mundo D-La Voz‘, sottolineando come ci sia voglia di riscatto e non di addio: “E’ stato un anno strano, sono venuto alla Roma per cercare di giocare di più ed essere indispensabile ma per varie ragioni non è stato così. Non ho avuto tanta continuità ma ho fatto diversi gol quando ho giocato titolare e, soprattutto, sono uscito ...

Ciò Che possiamo fare - Lella Costa a Ragusa : «Ciò che possiamo fare, in paragone a quanto ci viene dato, è sempre poco». E' il titolo del nuovo libro di Lella Costa che sarà presentato a Ragusa

Giro d’Italia Under 23 - Ethan Hayter : “Sapevo di fare bene in partenza. Le strade bianChe saranno la prossima sfida” : ESCLUSIVA OA SPORT – Ci si aspettava un arrivo ai ranghi ristretti e così è stato. Vince, trionfa a braccia alzate nuovamente la Maglia Rosa Ethan Hayter (Great Britain Cycling Team), che riesce ad imporsi nel testa a testa finale, conquistando la seconda tappa al Giro. Il portacolori della Nazionale Britannica è il più forte sul traguardo di Santa Sofia, che gli regala così un’altra giornata di gloria. Secondo posto per Georg Zimmermann (Tirol ...

Ssn e sostenibilità : perchè i fondi sanitari possono fare la differenza : Si parla da giorni di sostenibilità del Ssn da un lato e del ricorso dei cittadini a spese private per la salute dall’altra. È proprio di qualche giorno fa il Rapporto Rbm-Censis, secondo il quale lo scorso anno la spesa sanitaria privata è lievitata a 37,3 miliardi, con un incremento – in termini reali – del 7,2% rispetto al 2014.Parallelamente, assistiamo da qualche tempo anche a un acceso dibattito tra ...

Taylor Swift sta per fare un grande annuncio su Instagram e i fan sono convinti c’entri anChe Katy Perry : Lo scopriremo tra pochissimo The post Taylor Swift sta per fare un grande annuncio su Instagram e i fan sono convinti c’entri anche Katy Perry appeared first on News Mtv Italia.

Watch Dogs Legion : gli NPC continueranno a fare la loro solita vita anChe dopo esser stati reclutati : Watch Dogs Legion è stata una vera sorpresa durante l'E3, soprattutto per quanto riguarda le particolari meccaniche di gioco che ci consentiranno di reclutare qualsiasi cittadino di Londra tra le fila della DedSec.Gamereactor ha parlato un po' del gioco con il game design director Kent Hudson il quale si è soffermato in particolare sui vari personaggi da reclutare in Watch Dogs Legion."Watch Dogs è sempre stato un gioco che parla di tecnologia ...