Sindrome 1933 | qualcuno ha notato delle inquietanti analogie con l’oggi

(Di lunedì 17 giugno 2019) L'ascesa del nazismo negli anni Trenta del secolo scorso ebbe come corollario la deriva democratica e l'illusione che Hitler non avrebbe mai potuto vincere – e in seguito che non avrebbe compiuto – quel che poi fece agli ebrei e a tutti i suoi oppositori. Leggendo il bel saggio di Siegmund Ginzberg, edito da Feltrinelli, si rivive con dovizia di particolari storici la ricostruzione della conquista del potere del nazismo e il contemporaneo sgretolarsi di tutte le altre forze politiche e sociali. Un'espansione pervasiva, sistemica e totalizzante, l'eliminazione di ogni resistenza, prima sul piano culturale e comunicativo, poi sul piano politico, istituzionale e infine fisico dell'olocausto, mentre la società tedesca si "conformava" rapidamente e inesorabilmente al nuovo regime.

