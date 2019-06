Risultati Concorso Navigator 2019 | quando arrivano le graduatorie

termometropolitico

(Di lunedì 17 giugno 2019)leL’assunzione dei, le figure che guideranno i beneficiari del Reddito di cittadinanza nel percorso di reinserimento lavorativo da seguire per ricevere l’assegno, subisce un rinvio di due mesi.: slittamento ad agosto Lein cui rientreranno i 5.600 vincitori delperarriveranno più tardi del previsto; infatti, non saranno stilate prima di inizio agosto. La notizia arriva a pochissimo tempo dalla maxi prova che si terrà alla Fiera di Roma domani 18 giugno. Lo slittamento è avvenuto per effetto della discussione sul decreto crescita e, in particolare, a seguito del dibattito su un nuovo pacchetto di emendamenti. Proprio uno di questi emendamenti, infatti, concede alle Regioni due mesi in più per esaminare i bandi di gara – anche se ...

SorgentePas002 : Estrazioni Lotto - SorgentePas002 : Estrazioni Lotto - infoitinterno : Preselettiva Dsga risultati | Affluenza | Concorso Dsga | Oggi | Graduatoria -