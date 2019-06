«Rischio cancro e risonanza urgente? Torni a ottobre o vada in una clinica»

Artrite psoriasica - la terapia non aumenta il Rischio cancro : I pazienti che vengono sottoposti a terapia con farmaci TNF (inibitori del fattore di necrosi tumorale) per il trattamento dell’Artrite psoriasica non vedono aumentare il rischio di cancro. Questa è la principale conclusione di uno studio presentato nel corso di Eular 2019, il Congresso Europeo di Dermatologia in corso a Madrid fino alla giornata di domani. Lo studio, realizzato da un team di ricercatori attivi presso l’ospedale ...

Il caffé è salvo (e fa pure bene) : no all'etichetta per il Rischio cancro : In California il caffè non sarà venduto con un'etichetta che indichi il rischio di cancro (simile a quella presente su tutti...

Inchiostri per tatuaggi a Rischio cancro : il Ministero della Salute ritira dal commercio altri due colori : Il Ministero della Salute ha vietato altri due colori di quelli usati negli Inchiostri per tatuaggi perché risultati cancerogeni. Si tratta di due pigmenti provenienti dagli Stati Uniti ma distribuiti da aziende italiane: il rosa Rose Satin della Eternal Ink, flacone da 30 ml con lotto scadenza 27/07/2020. E poi anche il rosso, il Perma Blend – Queens Red, entrambi della marca Permablend Pigments, lotto PBQH181812. Dalle analisi è emerso ...

