meteoweb.eu

(Di lunedì 17 giugno 2019) La polizia della Polonia centrale ha dovuto rispondere ad una chiamata in tarda serata riguardo una questione che avrà fatto venire i brividi ai complottisti russofobi: unT-55 stava sfilando lungo una strada della città di. Quando la polizia è arrivata sul luogo nei giorni scorsi, ha trovato ildell’epoca sovietica parcheggiato come se nulla fosse su una strada centrale con i suoi due occupanti vicino, come mostrano lecontenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo. Uno di loro era undi 49 anni,, che si era messo alla guida del mezzo. È emerso che l’era stato autorizzato a guidare il veicolo, ma solo per caricarlo e poi scaricarlo da un rimorchio sul quale avrebbe dovuto essere trasportato. Quindi l’non poteva di certo andarsene in giro per ledella città in piena notte a bordo di un...