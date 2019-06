MotoGP | Jorge Lorenzo fa strike ed il web si scatena | i 5 meme più divertenti

MotoGP – Test Barcellona - brutta caduta per Jorge Lorenzo : il maiorchino trasportato al centro medico [FOTO] : Jorge Lorenzo a terra anche nella giornata dei Test di Barcellona: brutta caduta per il maiorchino questa mattina al Montmelò Dopo il caotico Gp di Catalunya 2019, andato in scena ieri pomeriggio, i piloti della MotoGp sono nuovamente in pista per un’importante giornata di Test sul circuito del Montmelò. La giornata di Test non è iniziata col piede giusto per Jorge Lorenzo, che dopo lo strike di ieri pomeriggio, nel quale ha fatto ...

MotoGP - GP Catalogna 2019 : Jorge Lorenzo non subirà nessuna penalità. Decisione giusta? : Ancora si possono udire piuttosto chiaramente gli echi della polemica relativa al “fattaccio” del Gp di Catalogna, settimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. L’incidente al secondo giro, in curva-10, causato da Jorge Lorenzo, che ha coinvolto Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Maverick Vinales, ha attirato l’attenzione di tanti e le valutazioni sono state diverse: da una parte la linea colpevolista che ritiene Jorge reo ...

MotoGP - GP Catalogna 2019 : gioco di squadra “indiretto” in casa Honda. Jorge Lorenzo ha favorito Marc Marquez stendendo tutti gli avversari : Un vero e proprio disastro. Il secondo giro e la curva-10 del tracciato del Montmeló saranno un ricordo indelebile per Jorge Lorenzo. Troppa foga per il maiorchino ed ecco la frittata: quattro piloti mandanti a gambe all’aria e Marc Marquez, compagno/rivale, che ringrazia, conquista il successo catalano e si invola verso l’iride 2019 della classe regina. I 37 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso, primo degli inseguitori, sono un ...

MotoGP – La delusione di Dovizioso : “incidente Jorge Lorenzo? Avremmo detto la nostra - gara tutta da scrivere” : Andrea Dovizioso preferisce non commentare l’incidente causato da Jorge Lorenzo: il pilota Ducati deluso dall’esito della gara Il Gran Premio di Catalunya, settimo round del Campionato Mondiale MotoGp 2019, ha riservato un epilogo dolceamaro al team Mission Winnow Ducati. Mentre Danilo Petrucci ha conquistato il suo terzo podio consecutivo al termine di una gara molto intensa e combattuta, conclusa in terza posizione, Andrea ...

MotoGP - GP Catalogna 2019 : Jorge Lorenzo - una follia che ha deciso il Mondiale : Se, come appare molto probabile, Marc Marquez andrà a vincere il titolo Mondiale in questo campionato di MotoGP 2019, non dovremo dimenticarci di questo Gran Premio di Catalogna 2019. Lo spagnolo, infatti, ha conquistato 25 punti pesantissimi che lo avvicinano in maniera concreta al successo finale, sia per le sue indubitabili qualità ma, soprattutto, per quanto avvenuto in avvio di gara. L’errore di Jorge Lorenzo, suo compagno di scuderia ...

MotoGP - a Montmelò vince Marc Marquez dopo lo "strike" di Jorge Lorenzo. Petrucci sul podio : Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Catalogna valido per il Mondiale della MotoGp, sul circuito del Montmelò. Lo spagnolo della Honda ha preceduto sul traguardo il francese Fabio Quartararo su una Yamaha del Team Petronas e Danilo Petrucci su Ducati. Con questa vittoria Marquez allunga in vetta

Jorge Lorenzo MotoGP - GP Catalogna 2019 : “Avrei preferito cadere solo io. Mi dispiace per Rossi e Dovizioso” : Una domenica da dimenticare per Jorge Lorenzo. Lo spagnolo, impegnato nel GP di Catalogna, settima prova del Mondiale 2019 di MotoGP, si è reso protagonista di un episodio in cui un suo errore ha recato un danno a se stesso e agli altri. Nel corso del primo giro l’iberico sulla Honda scattava dalla casella n.10, esibendo una grande velocità in frenata. Favorito, evidentemente, da una gomma morbida, a livello di grip, il maiorchino ha ...

MotoGP - Jorge Lorenzo non cerca alibi : le parole dello spagnolo dopo il crash del Gp di Barcellona : Il pilota della Honda si è assunto pienamente le responsabilità dell’incidente, sottolineando di aver preferito cadere senza creare danni agli altri Jorge Lorenzo non cerca alibi, il pilota della Honda si assume la completa responsabilità dell’incidente che ha estromesso dal Gp di Barcellona anche Dovizioso, Rossi e Viñales. Interrogato ai microfoni di Sky Sport, il maiorchino ha ammesso: “mi dispiace aver fatto cadere ...

MotoGP - GP Catalogna 2019 : scaramucce in pista tra Jorge Lorenzo e Marc Marquez. Rapporto non idilliaco fra i due spagnolo : Era solo questione di tempo. Il Rapporto tra i due spagnoli Marc Marquez e Jorge Lorenzo, compagni di squadra della Honda HRC, era destinato ad incrinarsi inevitabilmente. La differente resa tra l’asso nativo di Cervera e il maiorchino è lampante e guardare la classifica è come sparare sulla Croce Rossa, riferendoci a Jorge: 115 contro 19 punti parlano chiaro. Un differenziale che alimenta il malumore di Lorenzo, ovviamente maldisposto a ...

MotoGP – La spaccatura in casa Honda è completa! Marc Marquez manda a fanculo Jorge Lorenzo nelle FP3 [FOTO] : Momenti di tensione nel finale delle FP3 del Gp di Catalunya: Marc Marquez manda a fanculo Jorge Lorenzo dopo un soprasso. Continuano le frizioni fra i due spagnoli in casa Honda Le prove libere di Barcellona continuano a risultare complicate per la Honda. Dopo il 17° posto delle FP2 nella giornata di ieri, quest’oggi Marc Marquez è riuscito ad entrare nel Q2 per un soffio, terminando le FP3 al 9° posto davanti al compagno di ...

Jorge Lorenzo MotoGP - GP Catalogna 2019 : “Dovrò apportare delle modifiche al mio stile di guida” : Prima giornata di prove libere del GP di Catalogna del Mondiale MotoGP concluse con il 14° posto per Jorge Lorenzo, che paga oltre 0″700 da Fabio Quartararo primo. Oggi lo spagnolo ha presentato delle novità ergonomiche, che però non hanno dato evidentemente i frutti sperati. Queste le affermazioni dell’iberico a motorsport.com: “Se guardiamo alla posizione in cui abbiamo finito, possiamo pensare che i pezzi nuovi non abbiano ...

MotoGP - Jorge Lorenzo ammette : “abbiamo provato nuove parti - spero ci aiutino a colmare il gap” : Il pilota maiorchino ha espresso il proprio punto di vista al termine della prima giornata di libere sul circuito del Montmelò Un nuovo serbatoio per migliorare l’ergonomia del pilota, è questa la novità presentata dalla Honda a Barcellona per aiutare Jorge Lorenzo in pista. Alessandro La Rocca /LaPresse Lo spagnolo ha chiuso al quattordicesimo posto la seconda sessione di libere, con un ritardo di sette decimi da Fabio Quartararo. ...

MotoGP - GP Catalogna 2019 : Jorge Lorenzo adotta delle novità - serbatoio nuovo e carena più comoda. Ma nessun miglioramento… : Jorge Lorenzo ha portato in pista delle modifiche sulla sua Honda, si tratta degli accorgimenti che la scuderia ha adottato dopo la visita dello spagnolo presso la sede centrale in Giappone. Il maiorchino non è andato oltre la 17esima posizione nelle prove libere 1 e la tredicesima piazza nella seconda sessione, a dimostrazione che fatica ancora a trovare il feeling con la sua moto. Come riporta it.motorsport.com il già Campione del Mondo ha ...