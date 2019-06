LIVE Serbia-Austria 0-1 Under21 | Europei 2019 in DIRETTA | i “bianco-rossi” spingono anche

oasport

(Di lunedì 17 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA71′ CHE OCCASIONE PER RADONJC, CHE SPEDISCE UN ASSIST PERFETTO DI PANTIC ALTO SOPRA LA TRAVERSA!!!! 69′ Corner per gli slavi, che cercano la reazione disperata. 69′ L’si sta dimostrando più squadra. 67′ Tenta la magia in area di rigore Wolf, ma la difesa serba si fa trovare pronta. 66′ Cacio di punizione pericoloso per glici! 65′ Radunovic sta facendo i miracoli in porta! 64′ Sfiora il gol del raddoppio Wolf, ma il guardialinee segnala un fallo di fuorigioco. 62′ Jovic non sta rendendo come ci si aspettava, il giovane fenomeno sta sentendo la pressione. 60′ Brutto fallo di Lukic su Schlager, calcio di punizione per l’. 59′ Doppio cambio per la: Racic e Randelovic in, Masovic e Pantic out. 57′ Ancora un corner per la squadra ...

