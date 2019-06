Jessica Parker Kennedy in The Flash 6? Nora West Allen potrebbe tornare da Barry

optimaitalia

(Di lunedì 17 giugno 2019) Il finale della quinta stagione ha lasciato tutti senza fiato e adesso, a pochi giorni dal ritorno sul set, tutti si chiedono:tornerà in The6? La domanda è d'obbligo alla luce dell'affetto che il pubblico ha provato pere le sue interazioni con i genitori seppur nel presente. E adesso?Presto i nuovi episodi inizieranno a prendere forma in attesa del prossimo Comic-Con 2019 dove sarà dato ampio spazio agli eroi anche in virtù del fatto che presto Arrow andrà incontro alla sua fine, ma cosa ne sarà della giovane velocista?Secondo alcuni,avere ancora un ruolo in The6 anche se non si capisce ancora bene come e quando. A rispondere a questa domanda è la diretta interessata che, in una recente intervista a Collider ha spiegato:"Con i personaggi dei fumetti, qualsiasi cosaaccadere. Per ...