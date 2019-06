Golf | Gary Woodland si prende il 119° US Open | primo major in carriera per lo statunitense

Golf - US Open 2019 : Gary Woodland si regala il suo primo Major davanti a Brooks Koepka. 16° Francesco Molinari : Gary Woodland è il vincitore dello US Open 2019. A 35 anni da poco compiuti, dunque, il Golfista di Delray Beach (Florida) si regala la più grande soddisfazione della carriera, quasi un premio a uno stile di gioco molto solido che da sempre lo caratterizza. Leader fin dal secondo giro, Woodland chiude a -13 dopo aver compiuto le ultime 18 buche in 69 colpi, frutto di quattro birdie e due bogey, e può vantarsi di aver conquistato Pebble ...

Golf – US Open : Gary Woodland resta leader con 202 colpi - Francesco Molinari guadagna due posizioni : Il Golfista italiano è salito in diciassettesima posizione, guadagnando due posizioni grazie ad un’ottima prestazione: in testa rimane Woodland Gary Woodland ha tenuto un buon passo rimanendo al comando con 202 (68 65 69, -11) nel 119° US Open, il terzo major stagionale che si sta svolgendo sul percorso del Pebble Beach Golf Links (par 71), a Pebble Beach in California, dove Francesco Molinari, 17° con 211 (68 72 71, -2) ha ...

Golf - US Open 2019 : Gary Woodland si conferma al comando dopo il terzo giro - Francesco Molinari 17° : Restano soltanto 18 buche alla conclusione dello U.S. Open 2019, terzo Major della stagione Golfistica internazionale che si sta svolgendo presso la storica cornice del Golf Links di Pebble Beach, in California (Stati Uniti d’America). Nella notte italiana è terminato anche il terzo giro e la classifica provvisoria si è delineata maggiormente, con diversi protagonisti attesi alla vigilia nella posizioni di testa e con tutte le carte in ...

Golf US Open – Gary Woodland sorpassa Justin Rose : Francesco Molinari è 19° : Gary Woodland si prende la testa dello US Open sorpassando Justin Rose: in rimonta Rory McIlroy e Brooks Koepka, a caccia del terzo tiolo di fila. Out Renato Paratore Gary Woodland, autore di un 65 (-6) miglior score di giornata, con un totale di 133 (68 65, -9) colpi, ha sorpassato Justin Rose (135, -7), in vetta alla classifica del 119° US Open, il terzo major stagionale che si sta svolgendo sul percorso del Pebble Beach Golf Links (par ...