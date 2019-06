Gaffe della De Lellis ad una conferenza | ' Sapete tutti dove nasco' | ma i presenti negano

Buon compleanno principe Filippo! I 98 anni del marito della Regina Elisabetta : la storia - i tradimenti e le Gaffe : Pioggia di auguri via web da tutti i componenti della famiglia reale per il principe Filippo, consorte della Regina Elisabetta, che ieri ha compiuto 98 anni, avvicinandosi di un altro passo al secolo di vita. “Auguri a Sua Altezza Reale il Duca di Edimburgo per un felice 98esimo compleanno oggi!”, si legge sul profilo di Buckingham Palace. Mentre felicitazioni arrivano anche da Clarence House, residenza del principe Carlo, erede al ...

Cristiano Ronaldo festeggia la Nations League su Instagram : la Gaffe sul ‘triplete’ non va giù ai tifosi della Juventus [FOTO] : Dopo la vittoria della Nations League, Cristiano Ronaldo fa discutere su Instagram: il post parla di ‘triplete’ ma i tifosi della Juventus hanno qualcosa da ridire Da ieri notte Cristiano Ronaldo ha aggiornato la sua bacheca con l’ennesimo trofeo. Questo, poichè nuovo, gli mancava: CR7 ha guidato il Portogallo alla conquista della Nations League. Il fuoriclasse portoghese ha festeggiato su Instagram postando una foto che ...

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez - la Gaffe imbarazzante : nella foto della camera da letto spunta un sex toy : FQ Magazine Luca Dirisio contro Marco Carta e Barbara D’Urso: “Schifo sia cip sia ciop! Sparite, pagliacci” Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono a Capri insieme per partecipare alla manifestazione Vip Champion 2019 e hanno voluto mostrare ai loro followers la lussuosa camera dell’hotel dove soggiornano ma, nel farlo, hanno commesso ...

Cosa dice la mano di Salvini e le Gaffe della Moretti : votate la frase : Solange guarda al futuro del ministro, le volgarità di Bagnai, le accuse a Bergoglio dello psichiatra Meluzzi e molto molto altro: leggete tutte le dichiarazioni e scegliete la vostra preferita

Partita del Cuore – Chiellini tra futuro e Gaffe : “spero che Allegri perda oggi! Ah è allenatore della mia squadra?” [VIDEO] : Giorgio Chiellini, il futuro allenatore della Juventus e la gaffe prima di scendere in campo allo Stadium per la Partita del Cuore E’ andata in scena ieri la Partita del Cuore 2019: all’Allianz Stadium Cristiano Ronaldo e Vettel hanno sfidato Chiellini, Buffon e la nazionale cantanti. La sfida sarà trasmessa questa sera sulle reti Rai, ma sui social è già stato svelata qualche simpatica scenetta. Marco ...

L'Eredità - la Gaffe della concorrente è veramente esilarante - : Riccardo Palleschi L'Eredità, il quiz preserale in onda ogni giorno su Rai Uno, ha un format che tiene incollati i telespettatori al video per la sua imprevedibilità e varietà di situazioni, come dimostra la gaffe di una concorrente L'Eredità, il quiz pre-serale condotto ogni giorno da Flavio Insinna su Rai Uno, è sempre pieno di sorprese. Anche grazie al suo format che consente una grande varietà e imprevedibilità di situazioni che ...

Crozza prende in giro la Raggi per foto della metro di Roma ma commette una Gaffe nella Gaffe : “Roma è una città complicata. I 5 stelle ce la devono mettere tutta per farla sembrare una città normale”. Maurizio Crozza, nell’ultima puntata di Fratelli di Crozza, ha preso in giro una gaffe del consigliere comunale del M5s Nello Angelucci. Il pentastellato aveva postato su Facebook una foto della riapertura della stazione della metropolitana Spagna, a Roma. Peccato che la foto fosse di una stazione metro di Milano. ...

Maurizio Pistocchi evidenzia : Gaffe della SSC Napoli nei confronti di Sarri e del Chelsea!. Il Tweet : Maurizio Pistocchi evidenzia la gaffe fatta dalla società azzurra che fa i complimenti al Liverpool e stranamente dimentica Sarri ed il Chelsea. Il Tweet: @sscNapoli con molta solerzia fa i complimenti al Liverpool, avversario nel girone, ma si dimentica di Sarri e del Chelsea. La classe non è acqua, e non si compra al mercato pic.twitter.com/JOCjr40yRW — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) May 11, 2019 Leggi anche Spal-Napoli, ...

Champions - che Gaffe della tv catalana : 'Il Barcellona ha eliminato il Liverpool' : A rendere ancora più dura da digerire la partita di Anfield ci ha pensato la web tv catalana Sport , che in un servizio andato in onda ieri sera ha annunciato la 'qualificazione del Barcellona per la ...

Clamorosa Gaffe di Fedez : dimentica la torta di compleanno della Ferragni : Lui 29 anni, lei 32 appena compiuti. I Ferragnez sono tornati al centro del gossip, per diversi post che, lo scorso 7 maggio, hanno reso Chiara Ferragni la festeggiata più seguita via social. Su ...

La Gaffe della mamma di Cristiano Ronaldo : "Ha riportato lo scudetto alla Juve dopo 20 anni" : Cristiano Ronaldo ha vinto il suo primo scudetto in Italia con la maglia della Juventus , il secondo titolo in bianconero se si prende in considerazione anche la Supercoppa Italiana conquistata ai ...

Benvenuti a Trieste - capitale mondiale della Gaffe : Trieste, non mi stancherò mai di ripeterlo, è una città meravigliosa: un luogo dove si può davvero mettere in pratica il motto di René Dubos “pensa globalmente, agisci localmente”. Da qualche tempo, però, noi triestini, sia autentici sia di complemento, dobbiamo limitarci a pensare globalmente, perché agire localmente è diventato terribilmente complicato. La ragione è presto detta: gli amministratori triestini hanno capito il motto ...

VIDEO Jorge Lorenzo - che Gaffe! Entra al box della Ducati : “Capita - è l’abitudine…” : Una clamorosa gaffe quella di Jorge Lorenzo oggi al rientro ai box durante le prove libere per quanto riguarda il GP di Spagna 2019. Una svista per il beniamino di casa della Honda: l’alfiere della casa giapponese si è fermato al box della Ducati, la sua ex squadra. Il suo commento: “È l’abitudine, dopo due anni lì… Ho sbagliato, più avanti non accadrà più”. VIDEO Jorge Lorenzo SI FERMA AL BOX della ...

La Gaffe della tv France 2 : «Leonardo è francese». Storia di un equivoco che si ripete L’errore del giornalista : video : Il Tg2 risponde piccato alla rete più importante d’Oltralpe. Ecco perché, a cinquecento anni dalla morte, l’appartenenza del genio (italianissimo) fa ancora discutere