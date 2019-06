Conte auspica larghe intese sulla giustizia

huffingtonpost

(Di lunedì 17 giugno 2019) “Sarebbe bello coinvolgere quante più forze parlamentari possibile”. È metà pomeriggio quando da Parigi Giuseppedice una frasetta che, astratta dasto e connessioni sarebbe pure innocua, ma chesto e connessioni le ha. È di riforma diche si parla, argomento che scotta tra le mani di 5 stelle e Lega, foriero di possibili laceranti contrasti. La macchina di Palazzo Chigi si mette in moto per reinserire le affermazioni in un giustosto, spiegando che era semplicemente una risposta a una domanda a margine, in cui il presidente del Consiglio ha espresso un suo “ben vengano” a eventuali apporti esterni.Una mini crisi rapidamente rientrata. Per oggi. Ma il clima di nervosismo con cui è stata accolta a Roma l’uscita rimodulata del premier testimonia la delicatezza dell’argomento per tutte le ...

