(Di lunedì 17 giugno 2019) Si profila ilnella sfida piu' attesa tra i 28 Comuni al voto per questa tornata per lein Sardegna. Secondo i primi dati che arrivano dai rappresentanti di lista i due principali aspiranti sindaci, Paolo Truzzu del centroe Francesca Ghirra del centro, sono appaiati: il primo al 49,2% e la seconda al 49,1%. Il terzo candidato, l'indipendente Angelo Cremone, con la lista Verdes, e' all'1,62%. Gia' eletti complessivamente nove primi cittadini che, con la loro lista senza sfidanti, hanno superato il quorum del 50% in piccoli centri. Tra questi spicca il primo sindaco leghista in Sardegna, Tittino Cau, a Illorai, nel Sassarese. Un risultato storico per il Carroccio, come ha sottolineato il segretario regionale della Lega e deputato Eugenio Zoffili: "E' una grande soddisfazione per il nostro movimento".Cala di quasi otto punti ...

ilfogliettone : Amministrative, testa a testa c.destra-c.sinistra a Cagliari - - AndreaMatta23 : A #Cagliari, testa a testa #Ghirra-#Truzzu. Nessuno dei due raggiunge il 50%. A #Sassari, #Campus e #Brianda sotto… - SardiniaPost : #Amministrative LA DIRETTA.I primi trend che si stanno delineando nei centri più grandi della Sardegna: testa a tes… -