Addio Totti | Rosella Sensi | “Lo vedo sofferente e capisco il suo dolore”

Francesco Totti - l’Addio polemico alla Roma : “Tenuto fuori da tutto - mai coinvolto” : “Alle 12.41 del 17 giugno 2019 ho mandato una mail al Ceo della Roma dove scrivo un pò di parole per me impensabili, inimmaginabili. Ho scritto: ho dato le mie dimissioni con l’As Roma, speravo che questo giorno non ci fosse mai stato, invece è arrivato questo fatidico giorno che per me è molto brutto e pesante”. Lo ha detto Francesco Totti annunciando il suo addio alla Roma in una conferenza stampa al Salone d’Onore del Coni. ...

Francesco Totti lascia la Roma : "Non è un Addio ma un arrivederci" : “Alle 12.41 del 17 giugno 2019 ho mandato una mail al CEO della Roma dove scrivo un po’ di parole e un po’ di frasi per me inimmaginamili: ho dato le mie dimissioni dall’As Roma”. Lo ha detto Francesco Totti nel corso della conferenza stampa convocata al Coni. “In questo momento prenderò altre strade, ma se un’altra proprietà punterà forte su di me io sarò sempre pronto. ...

Totti dà l’Addio alla Roma : “Gli americani volevano togliere i romani dal club - ci sono riusciti” : «Ho annunciato con una mail al Ceo della società, oggi, le mie dimissioni da dirigente della Roma. È un giorno che speravo non sarebbe mai arrivato». Così Francesco Totti, dal salone d’Onore del Coni, ha ufficializzato il suo addio alla Roma spiegando che «tutti conoscevano la mia voglia di dare tanto, ma il club mi ha tenuto fuori da tutto»....

Totti - ufficiale l'Addio alla Roma : 'Non ero coinvolto nel progetto tecnico' : Ora è davvero ufficiale: Francesco Totti lascia la 'sua' Roma. Dopo l'addio al calcio giocato avvenuto due anni fa, la grande bandiera giallorossa ha deciso di chiudere il proprio rapporto con il club anche come dirigente. Troppi i dissapori con la dirigenza giallorossa avvenuti negli ultimi tempi. 'Ho passato più tempo a Trigoria che a casa, è stata una scelta difficile per me lasciare questo club, ma era giusto lasciare'. La conferenza stampa ...

17 giugno - dalla festa all’Addio : Totti saluta la Roma : A diciotto anni esatti dal giorno in cui la Roma conquistò il suo terzo titolo, Francesco Totti annuncerà l’addio definitivo ai colori che ha vestito, da calciatore prima e da dirigente poi, per tutta una vita.17 giugno. Nessun tifoso Romanista può restare indifferente di fronte a questa data. Da oggi, per motivi e tinte diverse, ancor di più. Diciotto anni fa la Roma di Fabio Capello (ma anche di Franco Sensi) conquistava il suo terzo ...