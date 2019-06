ilfogliettone

(Di domenica 16 giugno 2019) L'annuncio di SARRI allantus scuote il mondo del calciomercato che di solito la domenica rallenta. Ma quando si tratta ditutto e' possibile, ed ecco che arrivano le parole di("potrebbe essere arrivato il tempo di una nuova sfida") sul possibile addio al Manchester United. In casa bianconera hanno immediatamente drizzato le antenne, anche se per il francese in pole position ci sarebbe ilMadrid. Mentre in Inghilterra qualche tabloid scrive che il Liverpool avrebbe rifiutato i 150 milioni di euro offerti da Agnelli per SALAH, per lasi torna a parlare anche di ZANIOLO, che per una cifra superiore ai 60 milioni di euro la Roma potrebbe lasciar partire. Ma si parla anche di PERIN e CUADRADO come possibile contropartita tecnica.Sullo stesso Zaniolo ha mollato il Tottenham, che ora punta su LO CELSO, argentino del Betis ed ex Psg. A proposito di Roma, continua ...

ilfogliettone : Pogba duello Juve-Real, Inter è rebus Icardi - - christophersq76 : @IlMusmy Grande!!! Che bel duello a centrocampo tra lui e boban... Se torna Pogba alla Juve se lo mangiano - infoitsport : Juventus, assalto e duello per Pogba: servono 180 milioni -