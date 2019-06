Oro | platino e gli elementi radiottivi? “Regalo alla Terra di una supernova”

50 dischi di platino per Marco Mengoni - arriva l’Oro per Muhammad Ali prima dei concerti estivi : Sono 50 i dischi di platino per Marco Mengoni, arrivati a qualche giorno dall'inizio del tour estivo che ha voluto chiamare Fuori Atlantico. L'artista di Ronciglione ha così conquistato un traguardo importantissimo e quasi impensabile solo qualche anno fa, con ben 6 dischi di platino all'attivo per il singolo Guerriero e con l'oro appena conquistato per l'ultimo singolo Muhammad Ali, ultimo estratto da Atlantico. Un traguardo raggiunto ...