Giochi senza frontiere torna in tv | al timone ecco lei | esplodono i social

(Di domenica 16 giugno 2019) La notizia è trapelata nei giorni scorsi e sta già incendiando i cuori di tanti nostalgici.potrebbe prestore sugli schermi. E alzi la mano chi, nato negli anni Ottanta, non ha mai sognato di parteciparvi. Il gioco, che dovrebbe mantenere il suo vecchio format, andrebbe in onda su Canale 5. Un ritorno dopo quasi 20 anni d’astinenza che potrebbe vedere aluna madrina d’eccezione: Ilary Blasi. In una concatenazione di indiscrezioni, infatti, la signora Totti allo stato attuale non avrebbe programmi suoi, visto che pare più che accreditata la possibilità secondo la quale Alfonso Signorini la sostituirà alla guida del Grande Fratello Vip. Al momento Mediaset non ha confermato o smentito la presunta notizia, in considerazione di una presentazione dei palinsesti autunnali che è di fatto alle porte (attesa per il prossimo luglio). Le ipotesi di un addio ...

trash_italiano : - Grande Fratello Vip con Signorini - Amici Vip - Giochi Senza Frontiere con Ilary Blasi - Temptation Island Vip Settembre is coming ?? - davidemaggio : BOOM! #GiochiSenzaFrontiere con Ilary Blasi nell'autunno di Canale 5 - ElisaDospina : Ma in tv d’estate non possono tornare Beato tra le donne, #Festivalbar , Giochi senza frontiere ??? ?? -