Uafa | intervista al procuratore Danilo Pernisa

calcioweb.eu

(Di sabato 15 giugno 2019) Il tempo scorre, la clessidra va consumandosi e intanto lae i suoi associati sono sul piede di guerra per fermare la riforma che sta uccidendo il mestiere die che ben presto manderà a casa oltre 600 persone e i loro dipendenti. “Con la vita e con il lavoro della gente non si scherza -commenta ilsportivo– Io dal primo luglio dovrei chiudere tutto e perderei tutti i miei calciatori, il mio lavoro, non è giusto e non sarebbe neanche una bella figura per noi che abbiamo speso tanti soldi e tanto tempo per questo mestiere”. Il regolamento sta spaccando i procuratori iscritti nel Registro provvisorio. con coloro che sono iscritti dal 2015 ad oggi che rischiano veramente di dover reinventarsi dopo aver investito tempo e denaro in un’attività con dipendenti e atleti assistiti. Dall’altra parte ci sono coloro che ...