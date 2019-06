Sculture di marmo in mare per combattere la pesca a strascico illegale

agi

(Di sabato 15 giugno 2019) Non c'è soltanto la plastica a inquinare i nostri mari procurando la morte di balene e tartarughe. La, quella ain particolare, è un'antica piaga che sta mettendo a repentaglio flora e fauna di larghi tratti delle nostre coste. I mari si stanno svuotando anche per colpa di certitori, che trascinano i loro tramagli sui fondali, estirpando alghe preziose e tirando su quantità di pesci superiore a quelli concessi, anche in periodi di fermo biologico, stanno devastando l'ecosistema marino. È perlanella sua zona, quella di Talamone, Toscana, a nord dell'Argentario, che Piero Fanciulli,tore, e Massimo Catalani, artista, hanno realizzato una serie diinche depositate inimpediscono lae permettono alla flora e alla fauna marina di difendersi. Sabato 15 giugno Fanciulli e Catalani, ...

