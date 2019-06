Migranti | con Decreto Sicurezza Bis Salvini firma divieto d’ingresso per la Sea Watch 3

Docente di giorno - drag queen di notte. Storia di Gianmarco : “Così in discoteca racconto il dramma dei Migranti” : Le parrucche sono vistose, non c’è che dire, e riposano in salotto insieme alle due lauree in Lettere. È qui, nel suo piccolo appartamento nel centro di Bologna, che dopo un’abbondante ora di trucco Gianmarco Marabini, insegnante di 30 anni, si trasforma in Kaya Mignonne. “Sono aspirante Docente di giorno, drag queen di notte. E sono felice di fare entrambe le cose”. Dopo gli studi all’Alma Mater e alcune supplenze, ...

La nave Sea Watch 3 - con a bordo 52 Migranti soccorsi al largo della Libia - si trova nei pressi di Lampedusa : La nave Sea Watch 3, con a bordo 52 migranti soccorsi due giorni fa al largo della Libia, si trova ora a largo di Lampedusa, a circa 16 miglia di distanza dall’isola. La ong tedesca che controlla la nave, Sea Watch,

Salvini pubblica video di Padoan che ammette accordo Ue Migranti in cambio di flessibilità sui conti : Matteo Salvini continua ad avere molto a cuore il tema migranti. Il leader della Lega non ha mai cambiato opinione rispetto al fatto che l'Italia non solo non è in grado di gestire flussi da centinaia di migliaia di persone, ma forse non è neanche più nelle condizioni di poter accogliere tante persone. Il prezzo da pagare sarebbe quello di riempire le strade di persone che potrebbero non avere futuro sul suolo italiano sotto il profilo ...

Migranti - la Sea Watch 3 al confine delle acque italiane : L'imbarcazione della ong ha chiesto un porto sicuro all'Italia dopo aver rifiutato l'approdo in Libia. Salvini: "La nave ciondola nel Mediterraneo e gioca sulla pelle dei Migranti, la loro è una sfida politica"

Raid punitivo a Partinico a Migranti minorenni - condannati 4 dei 7 aggressori : Sono stati condannati quattro dei sette aggressori che a lo scorso Ferragosto picchiarono un gruppo di minori stranieri a Partinico, in provincia di Palermo. Lo riporta La Repubblica. Il gup di Palermo ha condannato Emanuerle Spitalieri a 4 anni e tre mesi, Roberto e Salvatore Vitale a 4 anni e Valentina Mattina a due anni e 6 mesi. Le indagini dei carabinieri sono state coordinate dal pm Giorgia Spiri. Gli altri tre imputati hanno scelto il ...

Migranti : tratta di esseri umani - blitz della Gdf Palermo con quattro fermi : Palermo, 13 giu. (AdnKronos) - I finanzieri del Gico del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo hanno fermato quattro persone, accusate di appartenere ad un’associazione per delinquere transnazionale dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, alla tratta di esseri umani e a

Fotografo rivela contenuto accordo Usa-Messico su Migranti : Quando si dice il potere delle immagini...e anche l'intuito di un reporter di razza. Jabin Botsford, un Fotografo del Washington Post ha rivelato parte dell'accordo sull'immigrazione raggiunto dagli Stati Uniti con il Messico, immortalando con il suo apparecchio fotografico il foglio dell'intesa che il presidente Donald Trump ha sventolato davanti ai giornalisti. Nelle immagini scattate e zoommate dal Fotografo si legge: "Il governo del ...

Bologna - chiuso l'hub dei Migranti : "Condizioni igieniche indecenti" : Pina Francone Il Viminale ha fatto sgomberare il Centro Mattei nel capoluogo regionale: trasferiti 157 immigrati i strutture più consone Il ministero dell'Interno ha chiuso l'hub regionale Centro Mattei di Bologna, dove erano ospitati – in pessime condizioni igieniche-sanitarie– ben 157 migranti. A darne annuncio il Viminale stesso, che, elencando le motivazioni che hanno reso necessario lo sgombero e l'affissione dei sigilli, parla ...

Da quando l'Italia ha chiuso i porti sono morti più di 1.100 Migranti - dicono due Ong : A un anno dall'annuncio del governo italiano di chiudere i propri porti alle navi umanitarie, "almeno 1.151 persone, uomini, donne e bambini vulnerabili, sono morte e oltre 10 mila sono state riportate forzatamente in Libia, esposte ad ulteriori ed inutili sofferenze". A denunciarlo sono Medici Senza Frontiere e Sos Mediterranee, secondo cui "queste morti, che si sarebbero potute evitare, rivelano il costo umano di politiche ...

Migranti - Italia risponde all’Onu : “Critiche inadeguate. Ong favoriscono trafficanti” : Le critiche che l’Onu ha mosso all’Italia e al decreto Sicurezza bis con la lettera inviata lo scorso 15 maggio sono mosse “con un approccio inadeguato e di stupefacente ristrettezza mentale“. È scritto nella dura risposta Italiana inviata all’Alto commissario Michelle Bachelet, come riporta l’Ansa che ha potuto leggere il documento. Il testo sottolinea che il rispetto dei diritti umani è “un obiettivo ...

Lesbo - affonda barcone : morti 6 Migranti : 9.22 Un barcone con a bordo migranti è affondato al largo dell'isola di Lesbo,in Grecia, e almeno sei persone, una bambina, 4 donne e un uomo, sono morte. Lo riferisce la Guardia costiera, che ha messo in salvo 57 persone. Il natante è affondato a circa 2,5 miglia da Mitilene. La Grecia ospita circa 70.000 rifugiati e migranti per lo più siriani che sono fuggiti dai loro Paesi dal 2015. Decine quest'anno i migranti morti mentre tentavano di ...

Milano e Roma - le città dell'odio : record di tweet al veleno contro Migranti e donne : L'amore non vince sempre sull'odio, almeno sui social network. Anzi, cresce sempre più come rivelano i dati della Mappa dell'Intolleranza, elaborati da Vox-Osservatorio italiano...

Migranti : sindaco Mineo - 'abbandonati da Stato - pronto a consegnare fascia tricolore' (4) : (AdnKronos) - "Oggi là dentro ci sono più cani che Migranti - dice -. Avvieremo una campagna di adozione o affidamento, ma se non riusciremo a trovare loro una casa resteranno a carico del Comune". Tra le spese per il mantenimento nei rifugi, quelle veterinarie e di trasporto per le casse dell'Ammin

Migranti : sindaco Mineo - 'abbandonati da Stato - pronto a consegnare fascia tricolore' (3) : (AdnKronos) - "Non vorrei che ci si dimenticasse di Mineo, un puntino sulla cartina geografica, non lo consentiremo" aveva detto nei giorni caldi dei trasferimenti dalla struttura, quando nel suo piccolo Comune di appena 5mila anime erano arrivati giornalisti e troupe da tutta Italia. A distanza di