LIVE Berrettini-Struff | Semifinale ATP Stoccarda 2019 in DIRETTA | 6-4 1-2 | tedesco in

oasport

(Di sabato 15 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Spinge con il dritto1-2, tiene il servizio ancora con difficoltà ilVantaggio, gioca bene con il rovescio il, venendo poi a rete e impedendo a, giocando profondo, di fargli giocare facili recuperi 40-40, 3a parità:manca del tutto la palla Vantaggiocerca il rovescio in back in lungolinea per avvicinarsi poi a rete, ma la palla non supera il nastro 40-40, 2a parità:sbaglia il dritto in uscita dal servizio Vantaggio, altra prima sulla riga 40-40 Prima al corpo sulla riga di30-40 PALLA BREAK: l’azzurro ci riprova con il passante di rovescio cambiando lato, volée alta chespedisce in rete 30-30 Gran seconda di15-30 Tenta il gran passantecon il rovescio, il nastro gli alza la palla e dal ...

zazoomnews : LIVE Berrettini-Struff Semifinale ATP Stoccarda 2019 in DIRETTA: 1-2 dominano i servizi - #Berrettini-Struff… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Struff Semifinale ATP Stoccarda 2019 in DIRETTA: inizia l’incontro! - #Berrettini-Struff… - zazoomnews : LIVE Berrettini-Struff Semifinale ATP Stoccarda 2019 in DIRETTA: il romano vuole la prima finale sull’erba -… -