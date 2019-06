Incendi in Piemonte | nell’assandrino bruciati campi di grano 

Incendi Piemonte : la Regione approva il piano di interventi per il ripristino : approvato dalla Giunta regionale del Piemonte il piano straordinario di interventi di ripristino del territorio danneggiato dai devastanti Incendi boschivi che hanno interessato il Piemonte tra l’ottobre e il novembre del 2017 per quasi 10mila ettari, di cui oltre 7mila di bosco, 34% in area tutelata e 55% in proprietà privata. Soprattutto le province di Torino e Cuneo videro i loro boschi percorsi da fuochi che, in un breve arco temporale, ...