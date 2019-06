Franco Zeffirelli è morto | aveva 96 anni Le cause del suo decesso

lanostratv

(Di sabato 15 giugno 2019): mondo del cinema in lutto Brutta giornata questa per il mondo del cinema. Difatti proprio oggi è. Il famoso regista cinematografico è venuto a mancare all’età di 96nella sua casa a Roma, sulla via Appia. Ledelnon sono state rese note, anche se pare che l’uomo fosse malato da tempo. Poco fa la Fondazione che porta il suo nome ha annunciato che il grande sceneggiatore e regista riposerà nella città di Firenze al cimitero delle Porte Sante. Una notizia che ovviamente ha sconvolto un po’ tutti. E tra i primi a commentare la morte diè stato il sindaco di Firenze, Dario Nardella, il quale su twitter ha rivelato: “Uno dei più grandi uomini della cultura mondiale. Ci uniamo al dolore dei suoi cari. Addio caro Maestro, Firenze non ti dimenticherà mai…”...

DarioNardella : Non avrei mai voluto che arrivasse questo giorno. Franco #Zeffirelli se ne è andato questa mattina. Uno dei più gra… - Agenzia_Ansa : Il #cinema in lutto, è morto Franco #Zeffirelli #ANSA - repubblica : Addio a Franco #Zeffirelli. Il grande regista è morto a Roma. Aveva 96 anni -