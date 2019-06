Amazon Game Studios licenzia dozzine di sviluppatori

Prezzo FIFA 20 stracciato in preorder - super sconto Amazon - Gamestop e Mediaworld : L'appuntamento dell'E3 2019 era per FIFA 20 il momento ideale per presentarsi al mondo dei calciofili digitali di tutto il mondo, e ovviamente il simulatore calcistico non ha perso di certo occasione per palesarsi in tutto il suo splendore. Sono chiaramente ancora molti i dettagli da mettere a fuoco per quanto concerne il gameplay duro e puro, con l'EA Play 2019 che ha scalfito la superficie e ha concesso solo uno sguardo preliminare ...

La serie su Il Signore degli Anelli sarà il nuovo Game of Thrones? Amazon lancia l’erede della saga epica : È tempo di tornare nella Terra di Mezzo. Amazon lancia la serie su Il Signore degli Anelli, una nuova produzione epica ancora in fase di sviluppo che promette di essere l'erede di Game of Thrones. La saga fantasy targata HBO ha chiuso i battenti domenica con un finale molto controverso che ha diviso i fan. Per gli attori è tempo di voltare pagina, così come per il pubblico - e chissà, la serie su Il Signore degli Anelli potrebbe essere la ...

Più pacchi fai - più punti ottieni : Amazon trasforma il lavoro in un videogame : (Foto: Sean Gallup/Getty Images) Per aumentare la produttività dei suoi dipendenti impiegati nella logistica, Amazon ha deciso di usare dei videogiochi in cui i lavoratori sono messi in competizione tra loro. Secondo quanto riporta il Washington Post, in alcuni magazzini americani il colosso dell’ecommerce avrebbe installato degli schermi appena al di sopra o nei pressi delle postazioni dei dipendenti su cui questi possono vedere l’avanzamento ...

Videogame - Microsoft e Sony si alleano per frenare l’avanzata di Google e Amazon : Accordo a sorpresa nel mondo dei videogiochi. Due colossi come Sony e Microsoft hanno deciso di allearsi per creare nuove soluzioni condivise nel mercato dei videogiochi in cloud. Le trattative andrebbero avanti da un anno, stando a quanto riporta The Verge, e hanno colto alla sprovvista persino i dipendenti di Playstation, che non erano stati informati. In particolare, l’accordo riguarderebbe le rispettive divisioni di Xbox e PlayStation, che ...

Perché Amazon accetterà pagamenti in contanti nei suoi negozi senza casse : Un negozio Amazon go (foto David Ryder/Getty Images) Gli Amazon Go, i negozi senza casse che il colosso americano dell’ecommerce ha iniziato ad aprire l’anno scorso negli Stati Uniti, iniziano ad accettare anche pagamenti in contanti. Nell’ultimo di questi punti vendita aperto lo scorso 7 maggio a New York, è stata inserita la modalità di pagamento cash per coloro che non possiedono carte di credito. “Aggiungere modalità di pagamento ...