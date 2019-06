WEC – 24 Ore di Le Mans | la Toyota domina le qualifiche | l’equipaggio di Alonso scatterà

sportfair

(Di venerdì 14 giugno 2019) I due equipaggimonopolizzano la prima fila, precedendo la BR Engineering BR1 affidata a Sarrain, Orudzhev e Sirotkin Ledell’87ª edizione della 24 Ore di Lesi chiudono nel segno della, i due equipaggi del team giapponese si piazzano in prima fila precedendo la BR Engineering BR1 affidata a Stephane Sarrain, Egor Orudzhev e Sergey Sirotkin. Dalla polela T5050 Hybrid di Mike Conway, Kamui Kobayashi e José Maria Lopez, riusciti a fermare il crono sul 3’15”497. Alle loro spalle l’altraguidata da Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima e Fernando, staccati di soli 411 millesimi. Detto della BR Engineering BR1 in terza posizione, in quarta piazza ecco la Rebellion R13 di Laurent, Berthon e Menezes che precede l’altra BR Engineering BR1 di Petrov, Aleshin e Vandoorne. La gara vera e propriasabato alle ore 15, ...

