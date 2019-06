Unbreakable Kimmy Schmidt | nello speciale interattivo arriva Daniel Radcliffe

Daniel Radcliffe sarà nel cast dello speciale interattivo di Unbreakable Kimmy Schmidt : Daniel Radcliffe nel cast dello speciale interattivo di Unbreakable Kimmy Schmidt , in arrivo nel 2020 su Netflix Daniel Radcliffe entra nel cast dello speciale interattivo di Unbreakable Kimmy Schmidt annunciato da Tina Fey qualche settimana fa. Arrivano anche i primi dettagli sui probabili percorsi da seguire, ecco come è descritto l’episodio:“ Kimmy Schmidt (Ellie Kemper) si prepara all’avventura più grossa della sua vita. Tre ...

Il film di Unbreakable Kimmy Schmidt non si farà - al suo posto un episodio interattivo in stile Bandersnatch su Netflix : Sono passati solo pochi mesi da quando Tina Fey e Robert Carlock hanno rivelato di essere più che disponibili a lavorare a un film su Unbreakable Kimmy Schmidt, l'irresistibile serie tv in cui Ellie Kemper interpreta una ragazza dolce, ingenua ma sempre piena di risorse. Netflix ha sempre raccomandato loro di non lasciarsi sfuggire nulla su eventuali progetti futuri, eppure fin dalla messa in onda della seconda e ultima parte della quarta ...