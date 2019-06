Taylor Mega è bisex | ho avuto esperienze con donne

blogo

(Di venerdì 14 giugno 2019) Sempre più chiacchierata e prezzemolina della tv,ha svelato su Instagram di averlesbiche. Evidentemente bisessuale, laè stata chiara. Non sono lesbica, ma homoltecon. Vi dico solo che per me l’amore non ha sesso, non ha età (e l’avete visto), non ha nazionalità. Potrei innamorarmi di una donna come di un uomo, potrei innamorarmi di una persona molto più grande di me come di un ragazzino di 18 anni.A pochi giorni dallo scontro nella casa del Grande Fratello con Francesca De Andrè,è quindi tornata a far parlare di se'. Negli ultimi 2 anni, lasarebbe stata con il milionario iraniano Hormoz Vasfi, con Tony Effe e con Flavio Briatore. Non è ancora chiaro se la storia d'amore con il 56enne imprenditore milionario iraniano, già noto alle cronache rosa per essere stato l'ex compagno di Yvonne Sciò, sia ancora in ...

trash_italiano : Taylor Mega che torna in casa per discutere con la De André. #GF15 - Chiara05830426 : RT @drakesmad: Taylor Mega che mette le canzoni della Dark nelle sue storie e fa 'Raga non iniziate a commentare la musica che metto, perch… - infoitcultura : Taylor Mega vs Francesca De Andrè, lite in diretta/ Si rincontreranno dalla D'Urso? -