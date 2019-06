wired

(Di venerdì 14 giugno 2019) Immagine: www.italiane.it La collaborazione traitaliane si fa sempre più stretta. Dopo gli accordi firmati già l’anno scorso tra le due società in merito ai servizi di logistica nelle ore serali, qualchefa il gruppo guidato da Matteo Del Fante ha annunciato di aver rafforzato l’intesa con il colosso dell’ecommerce per una maggiore capillarità dei servizi di consegna in tutto il Paese.italiane ha così deciso di garantire le consegne in unnelle principali città grazie all’estensione degli orari anche alle fasce pomeridiane e all’incremento del numero di portalettere assunti nell’ultimo anno. Nello stesso piano di estensione del servizio sono cresciuti i centri dove sono in funzione i punti di ritiro anche durante il weekend e dove sono disponibili servizi di consegna in 24 ore. Questa collaborazione rientra nel programma denominato Deliver 2022, ...

MilanoCitExpo : Poste consegnerà i pacchi di Amazon in un giorno #DipartimentoInnovazioneTecnologia - gigi695 : Poste Italiane consegnerà in giornata per Amazon. Ritiro anche presso i tabaccai - infoiteconomia : Poste Italiane consegnerà in giornata per Amazon. Ritiro anche presso i tabaccai -