LIVE Moto2 | GP Catalogna 2019 in DIRETTA | comincia la prima sessione di prove libere

oasport

(Di venerdì 14 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.00 Luthi è il più veloce nel primo giro in 1’46″242 davanti a Binder, Schrotter e Gardner. 10.58 Rispetto alla passata stagione, il consumo delle gomme non dovrebbe rivelarsi un fattore fondamentale ai fini dell’esito della gara. In corso il primo giro lanciato della. 10.57 Non si perde tempo in questo avvio di turno, tutti in pista per il primo run del fine settimana a Barcellona. 10.55 SEMAFORO VERDE!! Inizia ufficialmente il settimo round del Mondialecon ladi. 10.50 Tra cinque minuti il via alladidel weekend per la categoria intermedia, con i piloti che avranno a disposizione 40 minuti per prendere confidenza col tracciato catalano e per raccogliere dati importanti per la messa a punto della moto. 10.45 Sul circuito del Montmelò dovrebbero esserci ...

zazoomnews : LIVE Moto2 GP Catalogna 2019 in DIRETTA: prove libere in tempo reale - #Moto2 #Catalogna #DIRETTA: #prove - zazoomblog : LIVE Moto2 GP Catalogna 2019 in DIRETTA: prove libere in tempo reale - #Moto2 #Catalogna #DIRETTA: #prove -