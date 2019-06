Golf – Acaya Open Dailies Total 1 | Gregory Molteni al comando ad un giro dalla fine

Golf - inizia l’Acaya Open Dailies Total 1 : la Pro Am di apertura vinta dalla squadra di Maccario : Si tratta del sesto appuntamento stagionale dell’Italian Pro Tour Banca Generali Private Sul percorso del l’Acaya Golf Resort di Vernole (LE) inizia l’Acaya Open Dailies Total 1 (13-15 giugno), torneo in calendario nell’Alps Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private che riporta il grande Golf internazionale in Puglia. E’ il sesto appuntamento stagionale dell’Italian Pro Tour Banca Generali Private, il circuito di dieci gare ...

Golf - tutto pronto in Puglia per l’Acaya Open Dailies Total 1 : il field si preannuncia di alta qualità : Si tratta del sesto appuntamento stagionale dell’Italian Pro Tour Banca Generali Private, il circuito di dieci gare nazionali e internazionali della FIG programmate in sette regioni diverse Torna un grande evento internazionale in Puglia, dove all’Acaya Golf Resort di Vernole (LE) si svolge l’Acaya Open Dailies Total 1 (13-15 giugno) torneo in calendario nell’Alps Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private. La gara sarà ...