Fulmine Anvil Crawler

retemeteoamatori

(Di venerdì 14 giugno 2019) Electrifying video of lightning crawl across the skyWait for it….. WOW! Look at this lightning crawl across the sky on I-35 south Sunday night!Thanks to Felipe Vial for sending it in. Send your weather video here: cbsaustin.com/chimeinPubblicato da ABC 13 – WSET su Mercoledì 12 giugno 2019 Le seguenti immagini, davvero spettacolari, mostrano il video rallentato di un particolaredenominato,. Questo tipo dispesso copre distanze molto grandi, con il risultato di immense e spettacolari scariche che riempiono il cielo. Gli, sono eventi che si verificano ad una medio alta altitudine e pertanto provocano un tuono dal tono più morbido e lungo in durata a causa della loro grande distanza dall’osservatore. Il video è stato girato negli stati uniti lungo la I-35 South, il video è tratto dalla pagina facebook di ABC 13 ...