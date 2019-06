Vodafone down in tutt’Italia | rete fissa e mobile non funzionano AGGIORNAMENTI LIVE

meteoweb.eu

(Di giovedì 13 giugno 2019) In Italiaè colpita da un malfunzionamento che interessa sia lasia quella. Da circa un’ora il sitodetector sta registrando numerose segnalazioni, con picchi di oltre 8mila, che si concentrano nelle citta’ piu’ grandi e in particolare a Torino, Milano, Bologna, Perugia, Roma, Napoli e Palermo. Numerose le segnalazioni degli utenti anche su Twitter, dove l’hashtag #è al numero uno tra i trending topic e scalza #RadioRadicale. Le lamentele riguardano i clienti privati e business. La compagnia non ha ancora fatto annunci in merito. Subito indennizzi automatici in favore degli utenti coinvolti dal disservizio. A chiederli è il Codacons, a seguito dei malfunzionamenti sulleche stanno interessando sia lasia quellain tutta Italia. “Migliaia di utenti non riescono ad utilizzare i ...

Corriere : Vodafone, problemi alla rete fissa e cellulare in tutta Italia - SkyTG24 : Problemi alla rete Vodafone, linea down per molti utenti - RaiNews : #Vodafonedown, la compagnia non ha ancora fatto annunci in merito -