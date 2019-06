Targa estera e multe non pagate con leasing estero | scoperta una falla

termometropolitico

(Di giovedì 13 giugno 2019)nonconunaFatta la legge trovata l’inganno, si dice. E, più o meno, è (quasi) sempre così. Vale anche per il decreto sicurezza, quello che mise alla porta i furbetti della, che sembravano pertanto essere stati fatti fuori lo scorso dicembre. Alla fine non è così, perché c’è unanel decreto sicurezza che potrebbe consentire ai truffatori di ricominciare a fare quello che era stato loro ostacolato. Cosa non rischiano i veicoli conSono infatti numerosi i veicoli che circolano con(sovente con provenienza dai Paesi dell’est Europa), poiché non sono pochi i vantaggi garantiti. Innanzitutto evitano il pagamento delle, vista la difficoltà nel notificarle all’, pertanto possono fare infrazioni senza essere puniti. A meno che, ovviamente, non vengano fermati ...

ALESSIinfo1 : Targa estera 2019: si alla circolazione con residenza normale. Le novità - infoitestero : Targa estera 2019: si alla circolazione con residenza normale. Le novità - AdriNavyseal71 : @caprino_m @emmemea @matteosalvinimi Molti italianissimi con i soldi già ora girano con targa estera per non pagare… -