Pedullà | “Priorità Milan su Mario Rui per la fascia E assalto a un obiettivo del Napoli”

forzazzurri

(Di giovedì 13 giugno 2019): “PrioritàsuRui per la. Ea undel Napoli”: “PrioritàsuRui per la. Ea undel Napoli”. L’ esperto di calciomercato Alfredoscrive di un forte interessamento del club rossonero per l’ esterno portoghese del Napoli. Del resto sulla panchina delsiederà Marco Giampaolo che ha avuto il portoghese ai tempi dell’ Empoli. Di seguito quanto riportato dal collega sul suo sito internet.suRui. “Ilha preso Krunic, un centrocampista che Giampaolo conosce bene e che avrà il piacere di allenare. Una buona alternativa per il centrocampo, considerate le qualità che Krunic ha evidenziato a Empoli. Ma non finisce qui perché Giampaolo ha sciolto le riserve per il laterale sinistro: il primo della lista èRui, un profilo ...

esclusivenews24 : #Milan assalto a #Veretout e priorità #MarioRui per la fascia. (Pedullà) Da alcune indagini fatte possiamo dire ch… - freedomwriter98 : @MassaraVero @YouTube @AlfredoPedulla Esattamente. Che poi cosa cazzo ne sa Pedullà delle priorità del Milan? - ManuFilippone95 : RT @A_Tutto_Milan: #Milan scatenato nelle ultime ore -