Né con Lotti né contro Lotti

Caso Palamara - Lotti intercettato si difende : «Fango su di me - incontri leciti» Berlusconi : «Mattarella sciolga il Csm» : L’ex ministro renziano risponde per la prima volta alle accuse di avere «brigato» per condizionare le nomine dei giudici

Csm - pg Cassazione : “Riunione consiglieri con Lotti non casuale. Imputato ha contribuito a scelta procuratore Roma” : Si è determinato l’oggettivo risultato che la volontà di un Imputato abbia contribuito alla scelta del futuro dirigente dell’ufficio di procura deputato a sostenere l’accusa nei suoi confronti”. Lo scrive il Pg della Cassazione Riccardo Fuzio, nell’atto di incolpazione a carico di cinque togati del Csm (tre intanto dimessi). L’Imputato a cui si riferisce è Luca Lotti, che partecipò il 9 maggio scorso a una riunione fuori dal Csm con Luca ...

AS - James Rodriguez al Napoli : “Ancelotti lo vuole a tutti i costi! L’entourage conferma - si tratta sulla formula” : Ancelotti vuole fermamente James Rodriguez Secondo quanto riferito dall’entourage di James Rodriguez ad AS, Ancelotti vuole a tutti i costi il giocatore. Come dimostra il titolo in primo piano sulla homepage dell’autorevole quotidiano spagnolo AS: “Ancelotti è pazzo di James Rodriguez”, arriva anche la conferma delL’entourage del colombiano Il sì di James è già arrivato, adesso – continua il quotidiano ...

Luca Lotti : "Montagna di fango contro di me" : “In questi giorni ho dovuto sopportare una vera e propria montagna di fango contro di me. Ci sono abituato, un politico deve esserlo per forza. Ma davvero stavolta credo siano stati superati dei livelli minimi di accettabilità. Ho aspettato a parlare, anche perché ogni giorno sono state pubblicate strane e fantasiose letture dei fatti e pezzi di frasi captate durante alcuni incontri. Incontri a fine giornata, non pericolosi ...

Csm - Bonafede attiva procedura disciplinare per consiglieri degli incontri con Lotti : “Ulteriori contestazioni” : Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha firmato la richiesta di procedura disciplinare nei confronti dei consiglieri del Csm che hanno incontrato Luca Lotti. Si tratta dei consiglieri autosospesi Corrado Cartoni, Paolo Criscuoli e Antonio Lepre, oltre che Luigi Spina e Gianluigi Morlini, che però si sono già dimessi dall’incarico. “Il Guardasigilli, condividendo a pieno il provvedimento del procuratore generale della Corte ...

Torino - Belotti : “con questo gruppo saremo in Europa. Lavoro per essere il numero 9 dell’Italia” : Intervista esclusiva de “La Gazzetta dello Sport” ad Andrea Belotti. Il Gallo si racconta tra Torino, sogno Europa e Nazionale. Belotti spera nel ripescaggio del Torino in Europa League, qualora il Tas dovesse escludere il Milan: “Spero di fare vacanze più brevi: vorrebbe dire Toro in Europa League… Il progetto deve essere posizionarci stabilmente fra le forze del campionato che puntano all’Europa. E’ giusto alzare ...

Csm - Quirinale : “Mattarella non è mai intervenuto sulle nomine. L’ultimo incontro con Lotti risale al 6 agosto” : L’ultimo incontro di Sergio Mattarella con Luca Lotti risale al 6 agosto scorso. Quindi quattro mesi prima per l’ex ministro dello Sport venisse chiesto il rinvio a giudizio per l’inchiesta Consip. Quando ancora Giuseppe Pignatone era nel pieno delle sue funzioni. Insomma: i legami vantati dal braccio destro di Matteo Renzi con Luca Palamara, registrati dal trojan installato sul telefonino di quest’ultimo, sarebbero ...

csm - azione disciplinare per i 4 togati che incontrarono Lotti : Il procuratore generale della Cassazione, Riccardo Fuzio, ha promosso l’azione disciplinare nei confronti dei quattro consiglieri togati del Csm, che si sono autosospesi, per la vicenda degli incontri con l’ex presidente dell’Anm Luca Palamara e i deputati del Pd Cosimo Ferri e Luca Lotti, sulla nomina del nuovo procuratore di Roma. In questo quadro rischiano il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale e funzionale lo stesso ...

Magistrati indagati - nelle carte nuovi nomi di consiglieri del Csm. E Lotti vantava legami col Quirinale : Ci sono almeno altri due consiglieri del Csm che incontravano Luca Lotti, Luca Palamara e Cosimo Ferri per discutere dei giochi di corrente che avrebbero portato alla conquista della procura di Roma. La novità – riportata da Repubblica e Corriere della Sera – emerge dalle trascrizioni integrali delle intercettazioni operate con il trojan installato sul cellulare di Palamara, consegnate alla procura di Perugia dal Gico della Guardia ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis fa sul serio per James Rodriguez : Ancelotti la carta per convincerlo : Il presidente del club azzurro ha messo nel mirino il colombiano, tornato al Real Madrid dopo la fine del prestito al Bayern Monaco Il Napoli ha messo gli occhi su James Rodriguez, tornato al Real Madrid dopo il prestito biennale al Bayern Monaco. Il colombiano piace eccome al club del presidente De Laurentiis, che ha dato mandato all’agente Jorge Mendes di sondare la disponibilità di Florentino Perez a cedere il giocatore a cifre ...

James ha detto sì ad Ancelotti - si tratta con il Real : La Gazzetta dello Sport riporta tutti i dettagli dell’affare James Rodriguez che il Napoli cerca diportare a casa per la prossima stagione su indicazione di Carlo Ancelotti. Giuntoli ha contattato Mendes per organizzare la proposta giusta con il Real che vorrebbe un prestito con obbligo di riscatto o addirittura una cessione per 50 milioni di euro. Ma il capitolo più complesso è l’ingaggio di James, se il colombiano ha già detto sì ...

Napoli - il sogno di Ancelotti con i 3 colpacci davanti : come giocherebbero gli azzurri : Un movimento, Di Lorenzo, già ufficializzato. Altri, probabili, soprattutto davanti. Nonostante Insigne, Mertens e Milik rappresentino una garanzia, Ancelotti ha bisogno di alternative dello stesso livello per insidiare la Juve, tenere a bada la nuova Inter di Conte e cercare di arrivare il più lontano possibile in Champions. Calciomercato Napoli, prende forma la squadra per la prossima stagione: due super colpi che fanno sognare i tifosi ...

Carrara - da giugno ad agosto tra libri - musica - sport. Si comincia con i Salotti d’Autore. Tra gli ospiti Chicco Evani e Alice Basso : Nel centro storico di Carrara, l’estate passa attraverso libri, musica, sport, performance e manifestazioni. Da giugno ad agosto, sono tanti gli eventi tra la conclusione di White Carrara Downtown e l’inizio del Festival Con-Vivere a settembre. Si comincia con “I Salotti d’Autore”, organizzati dal Comune in collaborazione con la Pro loco di Carrara. Per due settimane si svolgeranno una serie di incontri con gli autori di libri che verranno ...