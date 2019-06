NBA – L’infortunio non spaventa Knicks e Lakers | le due franchigie pronte a puntare su

Finals NBA – Steph Curry commenta l’infortunio di Durant : “si è sacrificato per noi - è mio fratello - mi sento male…” : Stephen Curry esprime parole d’elogio per Kevin Durant dopo l’infortunio di Gara-5 delle Finals NBA: il playmaker degli Warriors mostra tutta la sua vicinanza al compagno Golden State si porta a casa Gara-5 ma non riesce a sorridere. La franchigia campione NBA perde Kevin Durant per infortunio: si teme la rottura del tendine d’Achille. Intervistato nel post gara, Stephen Curry ha speso parole d’elogio per il compagno, ...

VIDEO NBA Finals 2019 - Toronto Raptors-Golden State Warriors : l’infortunio di Kevin Durant in gara-5 : Quello che nessuno si augura, a 9 minuti e 51 secondi dalla fine del secondo quarto, accade: Kevin Durant, rientrato e protagonista di una prestazione già commovente nel primo quarto, nel tentativo di partire contro Serge Ibaka, finisce a terra. L’infortunio, come confermerà più tardi il GM dei Golden State Warriors Bob Myers, non senza emozione, è molto serio: si tratta, infatti, del tendine d’Achille. Il livello della stima per ...

Finals NBA – Durant shock - torna e si fa male! L’infortunio è grave : si teme la rottura del tendine d’Achille : Ritorno amaro per Kevin Durant: la stella degli Warriors forza il recupero in Gara-5 delle Finals e si fa male dopo 12 minuti di gioco. Si teme la rottura del tendine d’Achille “Kevin ha un infortunio al tendine di cui non conosciamo ancora l’entità”, si è presentato così il general manager Bob Myers in conferenza stampa dopo la vittoria per 105-106 dei Golden State Warriors sul campo dei Toronto Raptors. Gli Warriors allungano la ...

NBA – Una costola incrinata non ferma Lillard : la stella dei Blazers in campo nonostante l’infortunio : Lillard oltre il dolore: il giocatore dei Portland Trail Blazer in campo nonostante una costola incrinata E’ andata in scena nella notte italiana Gara-3 di finale di Conference tra Portland Trail Blazers e Golden State Warriors. Curry ha trascinato alla vittoria il suo team, aumentando il vantaggio e portando il risultato nella serie sul 3-0. Ad attirare l’attenzione però è stata la tenacia di Lillard: sembra infatti che il giocatore ...

NBA – Kawhi Leonard si confessa : “dopo l’infortunio dell’anno scorso ho pregato Dio - questa notte è la prova che mi ha ascoltato” : Dopo il buzzer beater di Gara-7 contro i Sixers, Kawhi Leonard è tornato a parlare della passata stagione e dei continui infortuni, per i quali ha chiesto addirittura l’aiuto di Dio Pochi secondi rimasti sul cronometro, un tiro complicatissimo preso dall’angolo, con un gigante come Joel Embiid che gli salta incontro a contestarglielo: la palla danza sul ferro e poi entra. Buzzer beater fenomenale, Kawhi Leonard porta i Toronto ...