Il 2019 sarà l’anno di Internet da mobile | si parla di stime pazzesche

Calcio - Europei Under21 2019 : i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Possibile spareggio se l’Inghilterra sarà in semifinale : Gli Europei Under 21 di Calcio 2019 andranno in scena in Italia dal 16 al 30 giugno, le migliori 12 squadre del Vecchio Continente si sono qualificate all’appuntamento e si daranno battaglia per la conquista del prestigioso trofeo. Si preannunciano due settimane di grande spettacolo con partite molto avvincenti e combattute, ne vedremo delle belle tra Emilia-Romagna e Friuli-Venezia-Giulia cioè le Regioni designate a ospitare la ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Catalogna 2019 : “Sarà un weekend difficile - dobbiamo lavorare sodo. La pista mi piace” : Valentino Rossi vuole assolutamente riscattare l’opaco fine settimana del Mugello concluso con una caduta e si prepara in vista del GP di Catalogna, tappa del Mondiale MotoGP che andrà in scena dal 14 al 16 giugno. Il Dottore cercherà di mettersi in luce a Barcellona dove in passato ha ottenuto grandi risultati, ma la Yamaha è visibilmente in difficoltà e il centauro di Tavullia teme la scarsa competitività della sua M1: “Dopo un ...

Mondiali calcio femminile 2019 - Alia Guagni : “Non sarà facile con la Giamaica - la nostra arma vincente è il gruppo” : L’ItAlia si sta preparando per affrontare la Giamaica nella seconda partita dei Mondiali 2019 di calcio femminile in programma venerdì 14 giugno alle ore 18.00. Le azzurre, reduci dal successo in rimonta contro l’AustrAlia, andranno a caccia di una nuova vittoria per mettere in cassaforte la qualificazione agli ottavi di finale: questa volta le ragazze del CT Milena Bertolini partiranno con i favori del pronostico contro la compagine ...

Maturità 2019 - lo youtuber BlackGeek e l’esame di Stato : “Sarà difficile e rivoluzionario” : Come superare la Maturità 2019? Risponde alle domande più cercate su Google sull'esame di Stato Andrea Bentivegna, famoso youtuber, il cui canale, BlackGeek, è seguito da più di 400mila follower, e che mercoledì 19 giugno sarà alle prese con la prima prova insieme agli altri maturandi: "Tra un editing e l'altro si fa qualche studiata. La notte prima degli esami registrerò e monterò uno dei miei video, come tutte le altri notti scolastiche della ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Bratislava 2019 : i convocati dell’Italia. Saranno sette gli azzurri in gara in Slovacchia : Tra due giorni scatterà la prima tappa della Coppa del Mondo di Canoa slalom, eppure è già tempo di pensare alla seconda, che andrà in scena a Bratislava, in Slovacchia, da venerdì 21 a domenica 23 giugno. Per la competizione slovacca sono stati convocati sette azzurri, con molti volti nuovi rispetto alle ultime uscite. Nel kayak maschile riposeranno Giovanni De Gennaro e Zeno Ivaldi, trio tutto nuovo per gli azzurri, mentre nella canadese ...

Triathlon - World Cup Astana 2019 : Davide Uccellari sarà l’unico azzurro al via : Su comunicazione dell’Olympic Performance Director Joel Filliol, Davide Uccellari parteciperà alla World Cup 2019 Nur-Sultan di Astana (Kazakistan), nona tappa stagionale, in programma nella giornata di sabato 15 giugno. Il portacolori della Fiamme Azzurre sarà l’unico azzurro al via della prova kazaka su distanza olimpica (2 giri di nuoto da 750 metri ciascuno, 6 giri da 6.7 chilometri di bici e 3 giri da 3.34 chilometri di ...

European Games 2019 - tutti i 179 convocati dell’Italia. Clemente Russo sarà il portabandiera : sarà composta da 179 atleti (106 uomini e 73 donne) la delegazione azzurra che prenderà parte agli European Games 2019 di Minsk (Bielorussia) che si disputeranno dal 21 al 30 giugno. I nostri portacolori, tra le altre cose, saranno impegnati in tutte e 16 le discipline previste. A lato della presentazione della spedizione il Presidente del CONI, Giovanni Malagò ha comunicato alla Giunta Nazionale che sarà il pugile Clemente Russo l’alfiere ...

LIVE Giro del Delfinato 2019 - Terza tappa in DIRETTA : sarà volata. Ci prova Sonny Colbrelli : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Risultato della tappa di ieri – La tappa di oggi Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Terza tappa del Giro del Delfinato 2019 di 177 chilometri da Le Puy-en-Velay a Riom. Molto probabilmente ci sarà la prima vera e propria volata di gruppo di questa corsa transalpina. Pochissime infatti le difficoltà. Dopo la partenza la strada inizierà a salire gradualmente verso la Cote ...

E3 2019 : il film di The Division sarà disponibile su Netflix : Durante la sua conferenza E3, Ubisoft ha annunciato che l'adattamento cinematografico del suo The Division arriverà su Netflix.Come riporta Polygon, il film era stato annunciato nel 2016 con Jake Gyllenhaal nel ruolo di producer, seguito poi da Jessica Chastain. Il progetto era stato affidato prima a Stephen Gaghan (Traffic), prima di passare nella mani di David Leitch (Deadpool 2, Fast & Furious Presents: Hobbs and Shaw) e Rafe Judkins ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2019 : i precedenti fra Italia e Bosnia. La sconfitta del 1996 a Sarajevo in amichevole : Sarà l’Allianz Stadium di Torino, la “casa” della Juventus, ad ospitare il quarto incontro del gruppo J delle Qualificazioni agli Europei 2020 di Calcio dell’Italia di Roberto Mancini. La Nazionale, reduce dal convincente successo per 3-0 contro la Grecia, vuol chiudere in bellezza questa prima parte del percorso continentale, cercando i tre punti contro la Bosnia Erzegovina, match programmato alle ore 20.45 di domani. ...

E3 2019 : Elden Ring sarà un dark fantasy RPG open world con un alto livello di sfida : Un'intervista post-presentazione con Hidetaka Miyazaki ha svelato ulteriori informazioni sulla sua misteriosa collaborazione con George R.R. Martin, segnala VG247.com.Elden Ring è stato ufficialmente presentato durante la conferenza E3 di Microsoft, e le persone sono affamate di qualsiasi informazione possano trovare (il trailer non mostra in realtà molto).Fortunatamente per noi, la pagina ufficiale di Xbox Wire ha pubblicato una gustosa ...

Precari scuola 2019/20 : sarà l’anno delle supplenze? I numeri : Il problema dell’alto numero di supplenze, difficilmente sarà risolto nell’anno scolastico 2019/20. Ancora una volta, i numeri dei Precari che lavorano nella scuola risultano essere visibilmente alti. L’anno che si sta per concludere, ha visto 157.154 cattedre in supplenza. Di queste, quasi 36.000 con contratto fino al 31 agosto e quasi 128.000 fino al termine delle lezioni (30 giugno). Supplenti in crescita: perché? Le ...

E3 2019 : Tales of Arise sarà disponibile nel 2020 - mostrato un nuovo trailer : A quanto pare i recenti rumor riguardanti il nuovo capitolo di Tales of (storica saga di JRPG) sono stati confermati, infatti durante la sua conferenza E3 2019, Microsoft ha annunciato Tales of Arise. Al momento è stato presentato un breve trailer (che trovate qui sotto), oltre alla conferma che il gioco sarà pubblicato in un generico 2020.Leggi altro...