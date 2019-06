Focaccia patate | cipolla e rosmarino

cosacucino.myblog

(Di giovedì 13 giugno 2019)INGREDIENTI (Porzioni 8) 350 g di farina 25 g di lievito di birra 1 bicchiere scarso di acqua una presa di sale 300 gr. diunamediaq.b. Preparazione Disponetee la farina a formare la classica fontana su di una spianatoia. Sbriciolate nel centro il lievito di birra e fatelo sciogliere versando un po’ di acqua tiepida. Cominciate a lavorare l’impasto con i polpastrelli delle dita. Aggiungete il sale e l’olio. Con un movimento circolare, aggiungendo a poco a poco l’acqua tiepida necessaria, incorporate sempre più farina dal bordo, fino a quando al centro non si è formato un impasto morbido, liscio ed elastico. Lavorate l’impasto dellafinché non si attaccherà più alle mani. Formate una palla e coprirla con un canovaccio, facendola lievitare in un luogo tiepido per circa due ore. L’impasto delladeve ...

piatti_pronti : Non perdetevi la ricetta della #FOCACCIA CON PATATE E SPECK, è buonissima. - Michewolf : @iamdavehumphrey @ale_223 burrata stracciatella orecchiette riso patate cozze frise bombette orecchiette cime di ra… - IngCorsini : RT @RotellaFP: Ho voglia di focaccia con le patate. -