Ebola | il virus fa una seconda vittima in Uganda

(Di giovedì 13 giugno 2019) Ilha provocato la morte di unapersona in, dopo il decesso, avvenuto all’inizio della settimana, di un bambino di 5 anni. Laè una 50enne, nonna del bambino, secondo quanto riferito da una fonte del Ministero della Salute ugandese. L'articolo: ilfa unainMeteo Web.

