E3 2019 | Dying Light 2 - anteprima

(Di giovedì 13 giugno 2019) A quindici anni di distanza dall'infezione che ha messo in ginocchio il mondo intero, quel che resta dell'umanità si è ammassato fra i rottami e le macerie di una metropoli fatiscente. L'insediamento che avrebbe potuto rappresentare l'ultimo baluardo della società civile ha finito per oltrepassare il confine del medioevo post-apocalittico, trasformandosi in un mondo ostile e governato da pochi eletti, spesso ingiusto e avvezzo alla violenza.Gli abitanti si stanno lentamente radunando sotto l'ala dei signori della guerra: da un lato ci sono i Peacekeepers di Jack Matt, dall'altro gli Scavengers, fazioni che fanno leva sugli istinti ferali dell'uomo per dominare dall'alto il destino della città. I militanti indossano abiti che ricordano le divise ormai scomparse, e le strutture in puro stile steampunk prendono ispirazione da castelli e roccaforti, tra ponti levatoi arrugginiti e accrocchi ...

