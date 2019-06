romadailynews

(Di giovedì 13 giugno 2019) Il vertice sull’economia – che doveva rilanciare la ritrovata intesa fra i dilettanti allo sbaraglio – è finito ancor prima di cominciare. Pare che Tria abbia schierato i vertici del MEF e della Ragioneria Generale e che i tecnici, numeri alla mano, abbiano spiegato che la scarsella è vuota e che con gli slogan i bilanci non tornano. Salvini ha lasciato il tavolo, è salito sul tetto del Viminale (giusto in tempo per farsi beccare dai gabbiani della Capitale) poi si è messo a fare l’unica cosa che sa fare, selfie e dichiarazioni iperboliche prive di contenuti. Di Maio tace (ed è meglio così), Conte si aggiusta la cravatta, Tria si tocca i capelli sudati. Eccoci qui, dopo un anno di frescacce, provvedimenti sbilenchi e marchette elettorali, con un capo del governo che sembra Zelig e una campagna elettorale permanente, si sta velocemente arrivando al famoso “di pietra” sul ...

Cosimos74 : #Salvini Dritti contro il muro - RomaDailyNews - AuriemmaMatteo : Dati #Istat certificano il fallimento delle politiche del #governo: dopo il calo della produzione industriale, cala… - Andyphone : @Agenzia_Ansa Parliamo della direzione della UE semmai. Dritti contro il muro -