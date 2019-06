Calcio | Mondiali donne Bartoli e Girelli | piedi per terra dopo impresa

Calcio femminile - Mondiali 2019 : azzurre spettatrici interessate della sfida tra Australia e Brasile - Cina e Sudafrica si giocano il terzo posto : I Mondiali di Calcio femminile proseguono quest’oggi con altre due partite della seconda giornata della fase a gironi che vedranno coinvolte squadre del Gruppo B e del Gruppo C. La prima sfida odierna si giocherà allo “Stade de la Mosson” di Montpellier alle ore 18.00 ed interesserà molto da vicino anche l’Italia, dato che scenderanno in campo Australia e Brasile per un incontro fondamentale ai fini della classifica del ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : azzurre spettatrici interessate della sfida tra Australia e Brasile - Cina e Sudafrica si giocano il terzo posto : I Campionati del Mondo 2019 di Calcio femminile proseguono quest’oggi con altre due partite della seconda giornata della fase a gironi che vedranno coinvolte squadre del gruppo B e del gruppo C. La prima sfida odierna si gioca allo “Stade de la Mosson” di Montpellier alle ore 18.00 ed interesserà molto da vicino anche l’Italia, dato che scendono in campo Australia e Brasile per un incontro fondamentale ai fini della ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Italia-Giamaica. Come vederla in tv gratis e in chiaro. Orario e programma : Second impegno per la Nazionale italiana di Calcio femminile, che domani, venerdì 14 giugno, sarà opposta alla Giamaica nella seconda giornata del Gruppo C dei Mondiali: alle ore 18.00 si affronteranno le azzurre, vittoriose all’esordio per 2-1 contro l’Australia, e le centroamericane, sconfitte per 0-3 dal Brasile. Italia-Giamaica verrà trasmessa in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Mondiali ed in chiaro su ...

Australia-Brasile Calcio femminile - Mondiali 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : I Mondiali di calcio femminile 2019 sono ormai entrati nel vivo, e quest’oggi vivrà due sfide molto importanti, dove spicca sicuramente il big match del gruppo C tra Australia e Brasile. Le Matildas, dopo il ko contro l’Italia al photofinish con il gol allo scadere di Barbara Bonansea, cercano il riscatto contro le Carioca, capaci invece di conquistare il successo all’esordio contro la Giamaica per 3-0, a seguito della ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : orari e programma delle partite di oggi (giovedì 13 giugno). Come vederle in tv e streaming : Due le gare odierne in programma per quanto concerne i Mondiali di Calcio femminile, e nella prima di queste l’Italia sarà spettatrice molto interessata, dato che si affronteranno alle ore 18.00, nella gara valida per il Gruppo C l’Australia, sconfitta all’esordio dalle azzurre per 1-2, ed il Brasile, vittorioso per 3-0 sulla Giamaica nel primo match. Nella seconda sfida di giornata invece, alle ore 21.00, si incontreranno, nel ...

VIDEO Francia-Norvegia 2-1 - Mondiali Calcio femminile : highlights - gol e sintesi. Gauvin e Le Sommer decisive - che autogol Renard! : A Nizza la Francia si regala il secondo successo nei Mondiali 2019 di calcio femminile, sconfiggendo nella sfida del girone A la Norvegia 2-1. Le realizzazioni di Valerie Gauvin e di Eugenie Le Sommer (penalty) hanno concesso alle transalpine di imporsi in questo confronto dove la VAR ha fatto un po’ discutere sul rigore realizzato dall’attaccante del Lione. A pareggiare il conto per le scandinave era stata un’autorete ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : la classifica marcatrici. Morgan domina con 5 gol - Le Sommer raggiunge a quota 2 Bonansea : I Mondiali 2019 di Calcio femminile si disputano in Francia dal 7 giugno al 7 luglio, le migliori 24 Nazionali del Pianeta si daranno battaglia per la conquista del trofeo. Le giocatrici cercheranno di conquistare anche la Scarpa d’Oro riservata alla miglior bomber della rassegna iridata. Di seguito la classifica marcatrici dei Mondiali 2019 di Calcio femminile. classifica MARCATRICI Mondiali Calcio femminile 2019: 5 GOL: Morgan ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : risultati e classifiche dei gironi. Francia e Germania agli ottavi di finale : Dal 7 giugno al 7 luglio i Mondiali 2019 di Calcio femminile in Francia si prenderanno la scena. L’Italia torna a partecipare alla fase finale di una competizione di questo tipo, a distanza di 20 anni dall’ultima volta. La formazione di Milena Bertolini ha conquistato l’accesso alla rassegna iridata con pieno merito, giungendo in vetta al proprio girone di qualificazione, ottenendo sette vittorie ed una sola sconfitta. Una ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Francia-Norvegia 2-1 - Gauvin e Le Sommer a segno e transalpine agli ottavi di finale : A Nizza le padrone di casa della Francia si regalano il secondo successo nei Mondiali 2019 di Calcio femminile sconfiggendo nella sfida del girone A la Norvegia 2-1. Le realizzazioni di Valerie Gauvin e di Eugenie Le Sommer (penalty) hanno permesso alle transalpine di imporsi in questo confronto dove l’applicazione della VAR ha fatto un po’ discutere sul rigore realizzato dalla n.9, attaccante del Lione. A pareggiare il conto per le ...

I risultati di mercoledì ai Mondiali di Calcio femminili : La sesta giornata dei Mondiali di calcio femminili è iniziata mercoledì pomeriggio con la vittoria per 2-0 della Nigeria sulla Corea del Sud, nel Gruppo A. Grazie alla vittoria dopo la sconfitta dell’esordio, la Nigeria si è riportata in piena

LIVE Francia-Norvegia Calcio femminile 2-1 - Mondiali 2019 in DIRETTA : Les Bleus sono agli ottavi di finale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 95′ FINISCE QUI! LA FRANCIA È agli ottavi DI finale! 92′ Canta l’Allianz Riviera che vede vicino la qualificazione agli ottavi! 90′ 4 minuti di recupero. 88′ Grande giocata di Cascarino che salta tre difensori: sul suo cross però non ci arriva nessuno. 87′ Ora è forcing delle norvegesi in attacco. 85′ Dentro Skinnes al posto di Moe Wold. 84′ ...

LIVE Francia-Norvegia Calcio femminile 2-1 - Mondiali 2019 in DIRETTA : Le Sommer riporta avanti Les Bleus su rigore! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 73′ Ottimo rigore all’esordio da titolare della #9: rigore netto assegnato alle transalpine per il calcione subito da Torrent. 72′ LE Sommer! GRANDE ESECUZIONE E SORPASSO FRANCIA! 2-1! 70′ RIGORE FRANCIA! AMMONITA ENGEN E OCCASIONE TRANSALPINA. 70′ VAR PROTAGONISTA! Possibile calcio di rigore per la Francia per fallo su Torrent. 68′ Ancora nessun cambio in ...

LIVE Francia-Norvegia Calcio femminile 1-1 - Mondiali 2019 in DIRETTA : autogol clamoroso di Renard! Allianz Riviera ammutolito! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 63′ Ottima chiusura di Renard su Herlovsen. 62′ Diari! Destro portentoso a lato. 60′ GAUVIN! Che aggancio della punta francese che poi trova la risposta della #1 nordica. 59′ Fase interlocutoria del match: francesi colpita nel loro momento migliore. 56′ Ammonita Le Sommer: fallo inutile a centrocampo. 55′ Incredibile autogol di Renard che, tutta sola, mette ...

LIVE Francia-Norvegia Calcio femminile 1-0 - Mondiali 2019 in DIRETTA : Gauvin sblocca il match a Nizza! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 53′ Grande palla di Henry per Gauvin: la #13 anticipa Le Sommer che era posizionata meglio. 50′ Le Sommer! Palla a lato dopo l’ottimo destro a giro. 49′ Francia che sta dominando in lungo e in largo ora. 47′ Grande palla dalla sinistra di Majri e gol al volo dell’unico cambio rispetto al primo match. 46′ VANTAGGIO FRANCIA! 1-0 PADRONI DI CASA! Gauvin ...