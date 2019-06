Formula 1 – A tutto Giovinazzi - il pugliese dell’Alfa Romeo cerca di non sBilanciarsi : “penalità Vettel? Non entro nel merito - ma…” : Anche Antonio Giovinazzi commenta la penalizzazione di Sebastian Vettel al Gp del Canada: le parole del pugliese dell’Alfa Romeo La gara di domenica di Formula 1 a Montreal ha fatto e farà ancora discutere molto: la penalizzazione di Sebastian Vettel, costata al ferrarista la vittoria al Gp del Canada, divide il mondo a quattro ruote. C’è infatti chi si schiera dalla parte della Ferrari e del suo pilota tedesco, che a Montreal ...

L'oroscopo del giorno 14 giugno - 2ª sestina : buone notizie ai Bilancia - Sagittario in calo : Oroscopo del giorno 14 giugno 2019, Astrologia e previsioni per i segni interessanti la seconda sestina dello zodiaco. Chi è pronto a scommettere sulla bontà delle predizioni riguardanti il proprio segno? Diciamo subito che a contendersi la corona riservata dalle stelle ai migliori, solamente tre, scelti come al solito tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In primo piano, senza alcun dubbio, l'ingresso della Luna in ...

L'oroscopo del fine settimana dal 14 al 16 giugno : Bilancia vivace - Capricorno fortunato : Le previsioni astrologiche del weekend indicano un percorso da seguire per raggiungere la felicità. Di seguito L'oroscopo del fine settimana dedicato a ciascun segno zodiacale. Oroscopo del weekend Ariete: più sereni e fortunati venerdì e sabato rispetto a domenica, potrete approfondire i rapporti amorosi con maggiore slancio usufruendo di una congiunzione Giove-Luna molto fortunata. Domenica una Luna in quadratura vi renderà insicuri e ...

Formula 1 – Penalizzazione Vettel - Brawn non si sBilancia : “non mi schiero - ma ai tifosi dico che…” : Ross Brawn non si sbilancia: le parole del responsabile F1 dopo la Penalizzazione di Vettel al Gp del Canada La gara di Formula 1 andata in scena domenica a Montreal sarà difficile da dimenticare: i ferraristi non potranno mai mandare giù l’ingiustizia ricevuta, con la Penalizzazione di 5 secondi inflitta a Sebastian Vettel che gli ha impedito di festeggiare per la vittoria del Gp del Canada. In tantissimi si sono schierati dalla ...

Oroscopo 5 luglio : Vergine incompresa - Bilancia sotto stress - tregua per Scorpione : Nella giornata di venerdì 5 luglio ci saranno dei miglioramenti sul fronte dei vari stati d'animo dei segni dello zodiaco, a cominciare dall'Ariete e dallo Scorpione i quali troveranno dei punti di contatto con il partner dopo molti giorni di dissidi. La salute invece sarà messa a dura prova per i segni della Bilancia e dei Pesci. Lavoro in calo per il Sagittario e per il Capricorno, problemi economici per il Cancro....Continua a leggere

L'oroscopo del 13 giugno - previsioni da Bilancia a Pesci : Luna 'sposa' Scorpione : L'oroscopo del 13 giugno prepara interessanti novità sul prossimo giovedì in arrivo: curiosi di sapere cosa regaleranno le stelle a metà della settimana? Certo che si, però, prima di andare dritti al punto evidenziando i segni in giornata fortunata, d'obbligo svelare un transito abbastanza interessante. Parliamo certamente dell'ingresso di una magnifica Luna in Scorpione, sicuramente in grado di catalizzare le attenzioni di chi ama l'Astrologia ...

Oroscopo settimana dal 17 al 23 giugno : Leone sicuro - Bilancia fortunata : La settimana da lunedì 17 a domenica 23 giugno sarà molto equilibrata per il Sagittario, mentre l'Acquario avrà qualche problema in amore. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: in questi giorni dovrete cercare di non stressarvi troppo con i problemi lavorativi. Se avete questioni da risolvere è meglio che rimandiate in un secondo momento. Prestate maggiore attenzione alla vostra situazione ...

L'oroscopo dell'amore per i single - 12 giugno : Bilancia felice - Cancro carismatico : L'oroscopo dell'amore per i single spinge ciascun segno zodiacale ad osare, attuando una rinascita amorosa benefica per i sentimenti. Di seguito le previsioni astrologiche di mercoledì. L'oroscopo dell'amore Ariete: siete troppo lunatici per via dell'opposizione dell'astro d'argento che si fa sentire da voi Ariete. I vostri rapporti interpersonali sono tesi forse per via di alcune difficoltà lavorative che vi opprimono. Cercate di non far ...

Oroscopo 3 luglio : crisi di coppia per Pesci - malessere per Bilancia : Nella giornata di mercoledì 3 luglio ci saranno parecchie difficoltà a cui fare fronte: da quelle sentimentali per i Pesci, il Sagittario e lo Scorpione, fino a quelle lavorative e pratiche per il Cancro e per la Bilancia. Il Leone ancora sotto la benefica influenza di Marte sarà un asso sul posto di lavoro, mentre la Vergine dovrà fare i conti con gli influssi della Luna a metterle i bastoni fra le ruote. A seguire, le previsioni astrologiche ...

Oroscopo 11 giugno : grandi opportunità per Bilancia - Acquario rivoluzionario : L’Oroscopo dell'11 giugno è pronto a svelare che cosa riservano le stelle per ciascun segno zodiacale. Per scoprire se la vostra giornata di martedì sarà 'sincronica' o 'asincronica', si possono leggere le previsioni astrologiche su amore e lavoro del vostro simbolo dello Zodiaco. Previsioni di oggi da Ariete a Vergine Ariete – In questa giornata vi sentirete molto agitati, si consiglia di evitare discussioni e usare molta prudenza. Vorreste ...

L'oroscopo di domani 10 giugno : Leone convincente - Bilancia stravagante : L'oroscopo di lunedì si avvale di transiti planetari stupefacenti per elargire delle dritte utili a prevedere il successo in ambito professionale e amoroso. Di seguito le previsioni astrali segno per segno. Oroscopo di lunedì dall'Ariete alla Vergine Ariete: l'amore prende il volo per voi amici dell'Ariete e i sentimenti si fanno più intensi e dinamici, con Sole che incrocia le sue energie con Venere. Un atteggiamento più sereno e consapevole vi ...

L'oroscopo del giorno 11 giugno - 2ª sestina : martedì con Luna in Bilancia - Acquario top : L'oroscopo del giorno martedì 11 giugno 2019 è pronto per essere visionato dai lettori, certamente amanti la buona Astrologia. La sfida che ci attende prossimamente è quella riguardante la giornata coincidente con la parte della corrente settimana appena iniziata: pronti a scoprire come sarà questo martedì in amore e nel lavoro? A tenere banco l'andamento riservato ai segni facenti parte della seconda tranche zodiacale. In questo caso ad essere ...

Oroscopo weekend 29-30 giugno : Ariete esausto - incontri per Bilancia : Durante il fine settimana dal 29 al 30 giugno, l'amore 'prenderà piede' per i nati nel segno dei Pesci e della Vergine. Il Sagittario e l'Ariete saranno provati da alcuni diverbi e dal troppo lavoro, mentre il Cancro e il Leone saranno i favoriti per quanto riguarda l'eros e gli affetti. Di seguito le previsioni astrologiche del weekend per tutti i segni dello Zodiaco. L'Oroscopo del fine settimana dall'Ariete alla Vergine Ariete: esausti. ...

Ballottaggi - si vota in 136 comuni : i grillini ago della Bilancia : Può sembrare paradossale, ma i protagonisti di oggi nei 121 comuni e 15 capoluoghi che andranno al Ballottaggio saranno i grillini. Ufficialmente da Roma non danno indicazioni di voto, ma ovunque saranno loro a fare la differenza. ...