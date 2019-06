Atletica – Diamond League | Filippo Tortu chiude quarto i 100 metri di Oslo | la vittoria

sportfair

(Di giovedì 13 giugno 2019) L’azzurro fa segnare iltempo in 10.10,ndo con lo standard di iscrizione per i Mondiali di Dohasui 100di, quinta tappa della IAAF, con il tempo di 10.10 (vento +0.9). L’azzurro parte bene in sesta corsia ma è lo statunitense Christian Coleman a schizzare dai blocchi e impressionare con un’accelerazione particolarmente efficace. Il brianzolo delle Fiamme Gialle, 21 anni da compiere tra due giorni e primatista italiano (9.99 nella scorsa estate), non perde fluidità nell’azione e mostra una dinamica migliore di quella dei 200al Golden Gala di Roma,ndo con lo standard di iscrizione per i Mondiali di Doha, la migliore prestazione nazionale del 2019 e il settimo risultato della carriera. Davanti è Christian Coleman a dominare e prendersi il crono più veloce della stagione in 9.85, davanti al ...

