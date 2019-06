Truffa donna malata di cancro | Alessandro Proto torna in carcere

Alessandro Proto arrestato per Truffa a una donna malata : Il finanziere, già finito in manette anni fa per gli stessi reati, è stato fermato a Como, dove risiede da tempo. Si sarebbe fatto consegnare 130mila euro dalla sua vittima, una persona con problemi fisici e psichici

Alessandro Proto - il finanziere è stato arrestato per Truffa pluriaggravata : ha sottratto 130mila euro a donna disabile : Ha sottratto in più riprese 130mila euro a una donna con gravi problemi fisici e psichici e ha poi investito il denaro su siti di gioco online: con l’accusa di truffa pluriaggravata è stato arrestato il finanziere Alessandro Proto, già noto per i suoi precedenti penali per truffa e violazioni finanziarie. Milanese ma residente in Svizzera, Proto era “già noto alla ribalta della stampa nazionale ed estera per aver millantato affari ...