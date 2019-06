huffingtonpost

(Di mercoledì 12 giugno 2019) La sintesi, con adamantina chiarezza, la verga Alessandro Di Battista, in un post mattutino: “Ricapitoliamo: l’ex-responsabile energia della Lega, Paolo Arata è stato arrestato per corruzione e auto-riciclaggio per una brutta storia di mazzette sulle rinnovabili. Anche uno dei suoi figli è finito in carcere, l’altro ha ottenuto un contratto a Palazzo Chigi grazie a Giorgetti”.Assieme ad Arata è finito in carcere anche il suo “socio” Vito Nicastri, il re dell’eolico siciliano, già destinatario di un sequestro preventivo da parte dalla Dia di Palermo, di 1,3 miliardi perché ritenuto il finanziatore della latitanza di Matteo Messina Denaro: “È emerso – si legge nell’ordinanza - che Arata ha portato in dote alle iniziative imprenditoriali con Nicastri gli attuali influenti contatti con ...

lucillalilla : RT @HuffPostItalia: Stress test giustizia - HuffPostItalia : Stress test giustizia - TommyBrain : LA BCE AFFIDAVA A BLACKROCK GLI STRESS TEST ALLE BANCHE - Valerio Malvezzi -